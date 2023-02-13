  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/02/2023 10:02

【香港政情】李家超：港府抓緊時機外訪，香港全面復常勢不可擋

　　《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官李家超在報章撰文，指隨著香港與內地全面通關，並
對海外全面開放，香港的經濟動力及活力正在增速，特區政府抓緊時機外訪，說好香港故事，開
拓發展機遇，形容香港全面復常之路勢不可擋。
　　李家超總結中東之行，表示中東之行成果豐碩，香港與沙特和阿聯酋的企業和機構之間，交
換了１３份合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、交通和能源等範疇。特區政府會跟
進與沙特政府有關促進和保護投資協定的商議，以及與阿聯酋政府有關綠色和可持續金融合作備
忘錄的商議。另外，香港金融管理局將於今年上半年，組織高級財經代表團到中東，進一步拓展
商機。迪拜商會亦已決定在香港設立辦事處。特區政府位於迪拜的經貿辦亦會深化、擴闊和推廣
現時已經建立了的良好關係，再擴大和鞏固聯繫網絡。
　
＊歡迎大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注＊
　
　　李家超又提到，很歡迎內地公布，將於本月２０日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來
港澳人才簽注，以便利大灣區內地人才南下來港，進行指定領域交流訪問，他相信措施將促進區
內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大發展動能。（ａｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告13/02/2023
【大行炒D乜】領展供股　要Buy定要Sell？一表睇晒大行點評價
人氣文章開市Good Morning13/02/2023
溫傑指領展復牌後急插　籲持貨者宜靜待供股細節　勿心急沽貨
人氣文章Algo Trade 程式交易13/02/2023
2023年美元將陷趨軟？恐維持波動高位 程式交易外匯關鍵策略帶你跑贏市場
人氣文章財經熱話10/02/2023
領展上市以來首度供股　「五供一」籌資188億元
人氣文章中國故事10/02/2023
1月CPI走升PPI跌幅意外擴　即期人幣創逾月低
人氣文章生財有道10/02/2023
【港元定存】趕上高息尾班車　一文睇晒邊幾間銀行多過4厘息！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金