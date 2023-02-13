【香港政情】李家超：港府抓緊時機外訪，香港全面復常勢不可擋

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官李家超在報章撰文，指隨著香港與內地全面通關，並

對海外全面開放，香港的經濟動力及活力正在增速，特區政府抓緊時機外訪，說好香港故事，開

拓發展機遇，形容香港全面復常之路勢不可擋。

李家超總結中東之行，表示中東之行成果豐碩，香港與沙特和阿聯酋的企業和機構之間，交

換了１３份合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、交通和能源等範疇。特區政府會跟

進與沙特政府有關促進和保護投資協定的商議，以及與阿聯酋政府有關綠色和可持續金融合作備

忘錄的商議。另外，香港金融管理局將於今年上半年，組織高級財經代表團到中東，進一步拓展

商機。迪拜商會亦已決定在香港設立辦事處。特區政府位於迪拜的經貿辦亦會深化、擴闊和推廣

現時已經建立了的良好關係，再擴大和鞏固聯繫網絡。



＊歡迎大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注＊



李家超又提到，很歡迎內地公布，將於本月２０日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來

港澳人才簽注，以便利大灣區內地人才南下來港，進行指定領域交流訪問，他相信措施將促進區

內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大發展動能。（ａｃ）

