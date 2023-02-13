【新冠感染】亞博館１１號館及９號館兩間暫託中心即將停運

《經濟通通訊社１３日專訊》社會福利署今日宣布，設於亞洲國際博覽館１１號館及９號館
的暫託中心會分別於２月１５日及３月１日停止運作。兩個展館將會交還予亞洲國際博覽館管理
公司。
同時，由社署與衞生署、醫院管理局及消防處協作的院舍專線亦會由３月１日起停止服務。
（ｃｌ）
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