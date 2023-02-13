【外圍經濟】土耳其有組織估計地震造成經濟損失達８４０億美元

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其企業和商業聯合會表示，在土耳其造成超過２﹒４萬人
死亡的兩次大地震預計將為該國經濟造成超過８４０億美元的損失，約佔ＧＤＰ的１０％。
該組織表示，預計地震將對住宅建築造成約７０８億美元的損失，並使國民收入損失１０４
億美元。
土耳其總統埃爾多安表示，政府將在１年內重建房屋，並已初步撥出約１０００億里拉
（５３億美元）用於救災。（ｒｃ）
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