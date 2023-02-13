【國際要聞】法國政府願意就退休年齡提高兩年計劃作讓步

《經濟通通訊社１３日專訊》法國政府發言人Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｖｅｒａｎ表示，法國政府
願意就將退休年齡提高兩年的計劃做出更多讓步，並暗示在工會威脅要讓國家「停擺」後，將令
國民有更多在家工作的機會。
Ｖｅｒａｎ表示，儘管對退休年齡的看法存在分歧，但法國政府和工會仍在共同努力尋找改
善生活質素的方法。
根據法國政府的數據，在反對養老金改革抗議行動的第四天，有９６﹒３萬人參加法國各地
的街頭示威活動。（ｒｃ）
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