【外圍經濟】分析指英國薪酬和通脹數據推動英倫銀行進一步加息

《經濟通通訊社１３日專訊》分析指，本周公布的英國薪酬和通脹數據可能會支持英倫銀行
進一步加息。
經濟師預計，數據將顯示消費者價格仍在以兩位數的速度上漲，而且公司正在以有紀錄以來
最快的速度提高薪酬。
分析認為，英倫銀行之前已經暗示加息周期即將結束，不過預料就業數據將顯示勞動力市場
仍然緊張，薪酬壓力依然存在，這可能會讓英倫銀行決定繼續加息。（ｒｃ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話13/02/2023
【收購渣打？】溫傑看好銀行股前景 惟渣打買入價不宜定太高？
|大行報告13/02/2023
【大行炒D乜】領展供股 要Buy定要Sell？一表睇晒大行點評價
|開市Good Morning13/02/2023
溫傑指領展復牌後急插 籲持貨者宜靜待供股細節 勿心急沽貨
|Algo Trade 程式交易13/02/2023
2023年美元將陷趨軟？恐維持波動高位 程式交易外匯關鍵策略帶你跑贏市場
|財經熱話10/02/2023
領展上市以來首度供股 「五供一」籌資188億元
|中國故事10/02/2023
1月CPI走升PPI跌幅意外擴 即期人幣創逾月低
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰