【外圍經濟】分析指英國薪酬和通脹數據推動英倫銀行進一步加息

《經濟通通訊社１３日專訊》分析指，本周公布的英國薪酬和通脹數據可能會支持英倫銀行

進一步加息。

經濟師預計，數據將顯示消費者價格仍在以兩位數的速度上漲，而且公司正在以有紀錄以來

最快的速度提高薪酬。

分析認為，英倫銀行之前已經暗示加息周期即將結束，不過預料就業數據將顯示勞動力市場

仍然緊張，薪酬壓力依然存在，這可能會讓英倫銀行決定繼續加息。（ｒｃ）

