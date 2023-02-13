【外圍經濟】俄羅斯建議對原油出口折扣設立限制

《經濟通通訊社１３日專訊》根據提交給俄羅斯國家杜馬的法案，俄羅斯政府有意規定原油

出口的折扣。

根據草案，烏拉爾原油與即期現貨布蘭特原油的折扣，４月份將限制在每桶３４美元、５月

份３１美元、６月份２８美元，７月份起固定在２５美元。

俄羅斯財政部表示，折扣過渡期將使石油公司能夠適應稅收的新機制。（ｒｃ）

