【外圍經濟】俄羅斯建議對原油出口折扣設立限制

《經濟通通訊社１３日專訊》根據提交給俄羅斯國家杜馬的法案，俄羅斯政府有意規定原油
出口的折扣。
根據草案，烏拉爾原油與即期現貨布蘭特原油的折扣，４月份將限制在每桶３４美元、５月
份３１美元、６月份２８美元，７月份起固定在２５美元。
俄羅斯財政部表示，折扣過渡期將使石油公司能夠適應稅收的新機制。（ｒｃ）
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