《經濟通通訊社１３日專訊》印度債券出現了兩個多月以來全球投資者的最高淨拋售。
根據印度證券交易委員會的數據，全球基金在２月９日淨賣出了１﹒５２５億美元的債券，
是１２月１３日以來最高。
此外，知情人士透露，阿達尼為了重建投資者信心，已將收入增長目標減半，並計劃暫緩新
的資本支出。
知情人士表示，集團現在將把下一財年的收入增長目標定為１５％至２０％，低於最初
４０％的目標。此外，資本支出計劃也將縮減，因為集團將優先增強財務健康，而不是積極擴張
。（ｒｃ）
13/02/2023 11:57
【外圍經濟】全球基金拋售印度債券，數字創兩個月新高
《經濟通通訊社１３日專訊》印度債券出現了兩個多月以來全球投資者的最高淨拋售。
根據印度證券交易委員會的數據，全球基金在２月９日淨賣出了１﹒５２５億美元的債券，
是１２月１３日以來最高。
此外，知情人士透露，阿達尼為了重建投資者信心，已將收入增長目標減半，並計劃暫緩新
的資本支出。
知情人士表示，集團現在將把下一財年的收入增長目標定為１５％至２０％，低於最初
４０％的目標。此外，資本支出計劃也將縮減，因為集團將優先增強財務健康，而不是積極擴張
。（ｒｃ）
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