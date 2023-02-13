【外圍經濟】全球基金拋售印度債券，數字創兩個月新高

《經濟通通訊社１３日專訊》印度債券出現了兩個多月以來全球投資者的最高淨拋售。

根據印度證券交易委員會的數據，全球基金在２月９日淨賣出了１﹒５２５億美元的債券，

是１２月１３日以來最高。

此外，知情人士透露，阿達尼為了重建投資者信心，已將收入增長目標減半，並計劃暫緩新

的資本支出。

知情人士表示，集團現在將把下一財年的收入增長目標定為１５％至２０％，低於最初

４０％的目標。此外，資本支出計劃也將縮減，因為集團將優先增強財務健康，而不是積極擴張

。（ｒｃ）

