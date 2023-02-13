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13/02/2023 13:36

【國際要聞】犯罪組織誘俄孕婦到阿根廷分娩令孩子得當地公民身份

　　《經濟通通訊社１３日專訊》阿根廷移民局局長Ｆｌｏｒｅｎｃｉａ　Ｃａｒｉｇｎａｎｏ
表示，犯罪組織正在通過所謂的分娩旅遊套餐引誘俄羅斯孕婦進入阿根廷。
　　移民局局長表示，阿根廷官員在查問了３５０名抵達阿根廷的俄羅斯孕婦，發現她們為了令
孩子得到阿根廷公民身份支付了大筆款項。她表示，自俄烏戰爭開始後，湧入的俄羅斯人有所增
加，去年來自俄羅斯１０５００名的入境者中，有一半是孕婦。（ｒｃ）

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