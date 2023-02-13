【外圍經濟】美證監調查幣安穩定幣發行人Ｐａｘｏｓ或面臨被起訴

《經濟通通訊社１３日專訊》知情人士表示，幣安的穩定幣發行人Ｐａｘｏｓ正受美國證監

會調查，公司可能因違反投資者保護法而面臨訴訟。

知情人士指出，美國證監會的執法人員向Ｐａｘｏｓ發出一封名為「韋爾斯通知」

（Ｗｅｌｌｓ Ｎｏｔｉｃｅ）的信件，表示Ｐａｘｏｓ發行和上架的數碼資產Ｂｉｎａｎｃｅ

ＵＳＤ（ＢＵＳＤ）是一款未註冊的證券。

Ｐａｘｏｓ和幣安的發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

