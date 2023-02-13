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13/02/2023 14:54

【國際要聞】美國國防部表示擊落更多飛行物，主因威脅商業航空

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國國防部表示，於２月４日擊落一個懷疑間諜氣球後，美國
更加密切地關注北美洲的天空，因此確定了更多的空中物體，並把那些空中物體擊落作為預防措
施。
　　助理國防部長Ｍｅｌｉｓｓａ　Ｄａｌｔｏｎ表示，國防部還不知道這些被擊落的物體是甚
麼，但物體接近了敏感的軍事地點，並對商業航空構成潛在威脅，擊落空中物體是為了保護美國
的安全和利益。（ｒｃ）

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