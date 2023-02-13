【企業盈警】中國再保險（０１５０８）料去年純利跌最多７０％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國再保險（０１５０８）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度淨利潤較２０２１年同期減少約６０％至７０％，至介乎約１７﹒８６億至２３﹒８２億

元人民幣。

該集團指，業績預減主因受新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等因素影響，資本

市場大幅波動，投資收益同比下降，以及於個別非控股企業的投資蒙受較大損失。（ｗｈ）

