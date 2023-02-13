【企業盈喜】榮暉國際（９９０）料去年股東純利１１億元增１０％

《經濟通通訊社１３日專訊》榮暉國際（００９９０）公布，根據對截至去年１２月３１日
止１２個月管理帳目初步審閱及董事會目前可獲資料，預期截至去年１２月３１日止年度純利增
長約２２％至約１４﹒６億元，而公司擁有人應佔純利約１１億元，同比增長約１０﹒２２％。
該集團指，有關年度的純利增加主因現有業務穩定發展。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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