【企業盈警】招商局置地（００９７８）料去年純利跌４０％

《經濟通通訊社１３日專訊》招商局置地（００９７８）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利跌約４０％，至約３﹒３６億元人民幣。

該集團指，預期盈利減少主因期內結轉項目中的低毛利項目佔比較高，故整體毛利率下降，

以及結轉項目中透過非全資附屬公司進行的項目佔比增加，故計算歸屬股東之淨利潤減少。

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