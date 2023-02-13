《經濟通通訊社１３日專訊》招商局置地（００９７８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度純利跌約４０％，至約３﹒３６億元人民幣。
該集團指，預期盈利減少主因期內結轉項目中的低毛利項目佔比較高，故整體毛利率下降，
以及結轉項目中透過非全資附屬公司進行的項目佔比增加，故計算歸屬股東之淨利潤減少。
（ｗｈ）
13/02/2023 07:50
【企業盈警】招商局置地（００９７８）料去年純利跌４０％
《經濟通通訊社１３日專訊》招商局置地（００９７８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度純利跌約４０％，至約３﹒３６億元人民幣。
該集團指，預期盈利減少主因期內結轉項目中的低毛利項目佔比較高，故整體毛利率下降，
以及結轉項目中透過非全資附屬公司進行的項目佔比增加，故計算歸屬股東之淨利潤減少。
（ｗｈ）
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