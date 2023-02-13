【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２４億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（１０日）恒指低開６４點，報２１５５９點。最高跌

４４點報２１５７９點，最低跌４６６點報２１１５７點。恒指收報２１１９０點，跌４３３點

或２﹒０１％。

北水全日淨流入３２﹒２４億元，上日淨流出８﹒１９億元。北水淨買入最多的個股依次是

恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最

多的依次是美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）、快手（０１０２４）。

主板成交１１９７﹒８１億元增加１﹒７％。其中港股通成交３８４億元，佔總成交

３２﹒１％。

恒生中國企業跌２﹒５２％報７１﹒９８元，北水淨買入１１﹒９億元；盈富基金跌

２﹒１１％報２１﹒３元，北水淨買入６﹒６億元；藥明生物跌１﹒７５％報６４﹒５５元，北

水淨買入４億元。

美團跌３﹒５２％報１４８﹒１元，北水淨賣出７﹒１億元；比亞迪股份跌３﹒５３％報

２４０﹒６元，北水淨賣出２億元；快手跌５﹒６９％報６１﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １１﹒８８

盈富基金 （０２８００） ６﹒６３

藥明生物 （０２２６９） ３﹒９７

小米集團 （０１８１０） ３﹒８８

中國移動 （００９４１） ２﹒７３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －７﹒１１

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒０５

快手 （０１０２４） －１﹒６４

騰訊控股 （００７００） －１﹒４６

香港交易所 （００３８８） －１﹒４０

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