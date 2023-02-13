【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２４億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（１０日）恒指低開６４點，報２１５５９點。最高跌
４４點報２１５７９點，最低跌４６６點報２１１５７點。恒指收報２１１９０點，跌４３３點
或２﹒０１％。
北水全日淨流入３２﹒２４億元，上日淨流出８﹒１９億元。北水淨買入最多的個股依次是
恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）、快手（０１０２４）。
主板成交１１９７﹒８１億元增加１﹒７％。其中港股通成交３８４億元，佔總成交
３２﹒１％。
恒生中國企業跌２﹒５２％報７１﹒９８元，北水淨買入１１﹒９億元；盈富基金跌
２﹒１１％報２１﹒３元，北水淨買入６﹒６億元；藥明生物跌１﹒７５％報６４﹒５５元，北
水淨買入４億元。
美團跌３﹒５２％報１４８﹒１元，北水淨賣出７﹒１億元；比亞迪股份跌３﹒５３％報
２４０﹒６元，北水淨賣出２億元；快手跌５﹒６９％報６１﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） １１﹒８８
盈富基金 （０２８００） ６﹒６３
藥明生物 （０２２６９） ３﹒９７
小米集團 （０１８１０） ３﹒８８
中國移動 （００９４１） ２﹒７３
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －７﹒１１
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒０５
快手 （０１０２４） －１﹒６４
騰訊控股 （００７００） －１﹒４６
香港交易所 （００３８８） －１﹒４０
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