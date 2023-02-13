《日入而息》港鐵小蠔灣項目第一期流標，耀才暫停內地客戶帳戶

《今天重點》

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內媒表示耀才證券（０１４２８）宣布將暫停內地客戶港美股帳戶；耀才表示９８％收入來自香

港客戶，停內地客帳戶不會對業務構成影響

港鐵：小蠔灣項目第一期流標，將適時重新招標

星展第四季純利升６９％創新高勝預期，末期連特別息０﹒９２坡仙；星展香港去年純利增長１

９％至８２億元，創疫情前歷史新高

據報港府授權銀行安排首筆代幣化綠色債券發行，擬籌資８億元

畢馬威料本年度財赤１２０９億，倡派五千元消費券

稅務學會表示倡派五千元消費券，繼續推行逆周期措施；香港稅務學會料港府錄財赤１１００億

，建議擴闊稅基

百度（０９８８８）ＡＩ聊天機械人文心一言將於３月推出

中國外交部反指美方氣球去年頻頻非法飛越中國領空；中國外交部堅決反對美國藉氣球事件制裁

中方企業機構

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《即日市況》

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恒指全日低收２６點報２１１６４，領展收插１３％，新世界挫７％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒７％，多板塊拉漲抵銷銀行股跌幅

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《美元匯價》

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美國通脹如反彈，將有利美匯回升

歐元最新報１﹒０６７６╱８０，日圓最新報１３２﹒７１╱７４

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《公司業績》

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星展第四季純利升６９％創新高勝預期，末期連特別息０﹒９２坡仙；星展香港去年純利增長１

９％至８２億元，創疫情前歷史新高



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《公司資訊》

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恒隆地產（００１０１）擴大電動汽車充電站網絡

中手游（００３０２）首款自研ＳＬＧ《城主天下》獲版號

美團（０３６９０）王慧文個人出資５０００萬美元成立公司進軍人工智能；美團優化規則，騎

手承接鮮花、手機等大訂單獲配送補貼

搜狐張朝陽稱新技術涉及大量算力，跟風入局或徒勞

中國安儲能源（０２３９９）已與江寧經濟技術開發區管理委員會簽訂合作意向書

中電源動與華懋推香港首個零碳供冷服務項目

內媒表示耀才證券（０１４２８）宣布將暫停內地客戶港美股帳戶；耀才表示９８％收入來自香

港客戶，停內地客開戶不會對業務構成影響

匯豐流動理財活躍用戶突破２００萬人

國泰（００２９３）取消２月３日至３月３０日部分往返日本航班

阿里巴巴（０９９８８）悉售印度電商平台Ｐａｙｔｍ

香港寬頻（０１３１０）為全線時間廊提供一站式網絡基建及連接服務

騰訊視頻回應多設備登錄被封號：帳號同時最多可在２個設備上觀影

漢港控股（０１６６３）獲主席汪林冰增持２８１萬股

中銀香港（０２３８８）在黃埔花園新設私人財富中心

國壽（０２６２８）１月原保險保費收入按年跌２﹒５％

中洲火炭星凱．堤岸關鍵日期延後至６月３０日

建灝ＯＮＥ ＳＴＡＮＬＥＹ料次季以現樓形式招標售

港鐵（０００６６）小蠔灣項目第一期流標，將適時重新招標；港鐵擬大窩口站建新出入口，連

接國瑞路公園地面

百度（０９８８８）ＡＩ聊天機械人文心一言將於３月推出

保誠（０２３７８）與五大企業合作，打造夥伴合作生態系統

復星恒利升級改名「復星財富」，打造香港數智化全球財富理平台

星展高管人員調配，許志坤轉任集團零售銀行及財富管理業務主管

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《國企紅籌》

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瑞科生物（０２１７９）疱疹疫苗臨床試驗完成首批受試者入組

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《神州民企》

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龍湖（００９６０）１月總合同銷售額按年升５５％至１０８億元人民幣

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《中國要聞》

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國務院副總理孫春蘭將訪南非希臘啟人文交流會議

中國女性終身無孩率急升，２０２０年接近１０％

據報內地金融監管部門關注提前還房貸潮及銀行對策

寧波地鐵晚上８點後及法定節假日免費，助力夜經濟

銀行風險分類擴展至全部金融資產，銀保監表示影響可控

銀行風險分類新規設過渡期，業內表示有利準確識別風險

交易所債券做市業務開閘首周，有券商日均成交數億元

５家支付機構已註銷，支付牌照累計註銷數量７５張

中證監部署債券監管任務，深化ＲＥＩＴｓ市場建設；中證監通報去年案件辦理情況，操縱市場

案發總量下降

人行４６０億逆回購利率持平，淨回籠１０４０億元

中證監發布４項證券期貨業標準，夯實科技監管基礎

上交所規範科創版公司年報披露工作

２０２３全球人工智能開發者先鋒大會下周六在滬開幕

北交所融資融券交易業務今日啟動

商業銀行金融資產風險分類新辦法發布，擴大資產範圍

中指院表示一線城市上周樓市成交量按年、按月均上升

內媒表示南寧「貸款人年齡加貸款期限」可延長至８０歲

融創鳳嶼湖項目獲５１００萬元保交樓融資，廣西首筆

上海檢察院原檢察長張本才涉嫌受賄案被公訴

能源局表示去年風電光伏發電新增裝機突破１﹒２億千瓦；鋰離子電池儲能技術佔比９４％仍處

主導地位

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２７％，傳和碩有望獲蘋果新款手機訂單

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《國際要聞》

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德國社民黨自１９９９年以來首次在柏林選舉中失利

法國政府願意就退休年齡提高兩年計劃作讓步

犯罪組織誘俄孕婦到阿根廷分娩令孩子得當地公民身份

美國國防部表示擊落更多飛行物，主因威脅商業航空

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《外圍經濟》

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俄羅斯建議對原油出口折扣設立限制

全球基金拋售印度債券，數字創兩個月新高

分析指英國薪酬和通脹數據推動英倫銀行進一步加息

土耳其有組織估計地震造成經濟損失達８４０億美元

新加坡政府下調去年經濟增速，維持今年展望偏悲觀

日本自民黨政調會會長指貨幣政策有改革空間

植田和男獲委任為日本央行行長，接替４月卸任的黑田

美證監調查幣安穩定幣發行人Ｐａｘｏｓ或面臨被起訴

高盛行政總裁蘇德巍指應憑直覺早些裁員，規模會較細

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《大國博弈》

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王毅將出訪歐洲多國，赴德國出席慕尼黑安全會議

華府擬禁美資投資部分中國晶片科企

蘋果，輝瑞等多個跨國公司高管計劃訪問中國

中國外交部反指美方氣球去年頻頻非法飛越中國領空；中國外交部堅決反對美國藉氣球事件制裁

中方企業機構

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《預算前瞻》

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畢馬威料本年度財赤１２０９億，倡派五千元消費券

稅務學會表示倡派五千元消費券，繼續推行逆周期措施

陳茂波期望預算案為香港復甦提供穩定的鋪墊和引領

香港稅務學會料港府錄財赤１１００億，建議擴闊稅基

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《其他消息》

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李家超稱港府抓緊時機外訪，香港全面復常勢不可擋

梁君彥稱部分議員及行會成員應邀與鄭雁雄春茗交流；梁君彥冀新議員辦公室加建工程不遲於年

底完成裝嵌；新年度已交法案不包括２３條，劉兆佳認同立法無迫切性

港府擬開設６個首長級編外職位，議員促小心處理

賣地招標增國安條款，政府有權取消資格、中止租約

金管局擬上半年再訪中東，爭取與當地央行商討合作

據報港府授權銀行安排首筆代幣化綠色債券發行，擬籌資８億元

特區救援隊於土耳其地震災區救出３人，暫無意撤離

醫管局表示下月６日起推「電子病假紙」，以助發展遙距診症

李惟宏稱個別港券商已停內地客戶口，內地監管新規暫未有嚴重影響

香園圍口岸停車位爆滿，李梓敬倡口岸停車場全面採預約制度

深股通額度全日用逾１３億元；滬股通額度全日用１７億元，外資淨流入７億元

元朗「雨後」暫定３月初開價，料首推約６７伙

全面通關首周末，十大屋苑２４成交連續８周錄雙位數

大埔策誠軒３０個暫租住屋單位明起接受新一輪申請

上商明日起修訂人幣定存優惠，年利率達２﹒１５厘

ＡＣＣＡ調查指財會業人才短缺，６９％受訪者料兩年內升職或跳槽

中原計劃斥１﹒２５億收購美國學生宿舍，預期淨租金回報６﹒５厘

田總預計今年１１月１９日再辦渣打馬拉松

香港快運再取消３月３日至３０日多班往返香港及日本航班

證券業協會表示約七成券商去年錄虧損，六成不考慮增聘人手

港府下月中起就處置股權權益的本地收益稅務安排展開業界諮詢

楊潤雄稱若有電影違反國安法，不會撥款且會嚴肅處理

本港去年商品出口及進口貨量分別下跌約１５％及１４％

老虎證券推出交易平台Ｔｉｇｅｒ Ｔｒａｄｅ，港股免佣免平台費

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《新冠感染》

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亞博館１１號館及９號館兩間暫託中心即將停運

兒科專家表示若重症無增加，可考慮取消學生每日快測

孔繁毅贊成獨立調查，對未提前加強院舍打針感可惜

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