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14/02/2023 07:50

《國金頭條》美國公眾降低加薪預期，１月ＣＰＩ公布前美股上行

　　《經濟通通訊社１４日專訊》投資者等待周二（１４日）公布的美國１月ＣＰＩ數據，以及
氣球風波後中美關係走向。由於調查顯示美國公眾大幅降低了對加薪的預期，令市場憧憬通脹數
據可能低於預期，美股周一（１３日）上行。
　　道指漲３７６﹒６６點，或１﹒１１％，收３４２４５﹒９４點。納指漲１７３﹒６７點，
或１﹒４８％，收１１８９１﹒７９點。標普５００漲４６﹒８３點，或１﹒１４％，收
４１３７﹒２９點，突破４１００點關口。
　　紐約聯儲銀行１月進行的調查顯示，收入增幅預期中值下降１﹒３個百分點，至３﹒３％，
為近１０年以來按月最大降幅，且一年期通脹預期在１月幾乎沒有變化。且油價下跌亦有助通脹
回落。
　　此外，市場人士亦在密切關注地緣政治發展。知情人士透露，美國國務卿布林肯正考慮與中
共中央外辦主任王毅，在本周晚些時候的國際安全會議上會晤。若成真將是氣球風波以來兩人首
次見面。
　　但市場分析指出，美股過早消化了聯儲局會暫停加息的前景，其遭拋售的時機已經成熟，建
議投資者逐步退市。
　
＊拜登政府計劃出售２６００萬桶石油儲備＊
　
　　市場等待日本央行行長提名和美國ＣＰＩ數據，美匯指數續下滑０﹒３％，至１０３﹒３１
。紐約期金下跌０﹒６％，收每盎司１８６３﹒５０美元，為１月５日以來低點。
　　據稱日本首相岸田文雄將提名植田和男擔任下一任央行行長，後者在當天受訪時稱，維持現
階段寬鬆政策是適當的。美元兌日圓創１月６日以來最高水平，一度上漲１﹒２％至
１３２﹒９１。
　　拜登政府計劃再從戰略石油儲備中出售２６００萬桶原油，預計交付時間在４月至６月之間
。消息公布後，　紐約期油漲１４美仙，至每桶８０﹒１４美元。布蘭特期油漲２２美仙，結算
價報每桶８６﹒６１美元。（ｊｆ）

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