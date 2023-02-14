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14/02/2023 13:04

《出旗制勝－麥穎儀》大市爭持，阿里（０９９８８）守百元關

　　《出旗制勝》恒指連日於２１０００點水平好淡爭持，上日（１３日）低開２８０點，開市
後跌幅即擴大至３９０點見２０７９９點，逼近上月初上升裂口底部，其後跌幅於日內逐步收窄
，２１０００點水平失而復得。今早（１４日）延續整固形態，續於２１０００點水平附近徘徊
。截至上日，恒指牛證重貨區位於２０５００至２０８００點區間，熊證重貨區則集中於
２１８００至２２１００點區間。投資者如看好恒指，或可留意恒指牛６９６８７，收回價
２０５００點，槓桿比率２６倍，換股比率１００００兌１，２０２５年１２月３０日到期；如
看淡，或可留意恒指熊５２１５１，收回價２２０００點，槓桿比率２４倍，換股比率
１００００兌１，２０２５年１２月３０日到期。
　　阿里（０９９８８）連日受制１０天線，上日開市後最多跌３﹒３％，之後在日內低位
１００﹒７元位置獲得承接隨大市反彈，收市股價接近追平，暫守１００元關。今早於１０３元
附近窄幅上落。根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀╱悲觀情緒資金流資訊，阿里過去５日（２月
７至１３日）樂觀資金流合計約１﹒４億元，資金樂觀╱悲觀比例接近６：４。投資者如看好阿
里，短線部署或可留意阿里購２９９４３，行使價１１８﹒９８元，實際槓桿５﹒５倍，換股比
率５０兌１，２０２３年６月２９日到期；長線部署則可留意阿里購１３２５４，行使價
１３８﹒９８元，實際槓桿３倍，換股比率１００兌１，２０２４年６月２７日到期；或可留意
阿里牛５１６０９，收回價９６﹒８８元，槓桿比率１０﹒１倍，換股比率１００兌１，
２０２３年１２月２８日到期。
　　中移動（００９４１）自去年１１月展開升浪以來，走勢一頂高於一頂，近日走勢沿１０天
線位置整固，在最近大市回調之際股價跌幅相對較少，逆市企穩。股價上日收報５７元，近期高
位則在５７﹒５元。投資者如看好中移，或可留意中移購２５０２６，行使價６０﹒６５元，實
際槓桿１５﹒８倍，換股比率１０　兌１，２０２３年４月２７日到期；或可留意中移牛
５２１４９，收回價５１﹒３８元，槓桿比率１１﹒４倍，換股比率１００兌１，２０２３年
１２月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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