《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢尚待轉好，投機者小心為上

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。筆者於周末期間於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內發放了一段影片，詳細講解港股全期最新

形勢，並向Ｇｏｌｄ或以上級別的Ｐａｔｒｏｎｓ傳送了一個「港股周末錦囊」，讓大家作好準

備，於昨早（１３日）開市後捕捉超短線博反彈的機會。至於整個圖利策略，則於開市前的「港

股即市錦囊」內公布。筆者的１２０萬投機╱投資組合亦動用了６﹒２５％資金，分兩注入市，

午市末段沽出一半持貨套利，並即場告知了上述Ｐａｔｒｏｎｓ。

昨早港股先往下測試即市低位，屬預期之內，其後的即市反彈亦然。至於即市反彈能否演變

成短期反彈，則仍須下進一步觀察。因此，筆者建議大家期待的，只為超短線投機，屬於即市至

一星期時限的圖利行動。同時伺機分批執行的，為中長線補貨行動。至於短線投機，則會於升勢

變得明顯後，才會進行。短期形勢尚待轉好，還是小心為上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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