  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢尚待轉好，投機者小心為上

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。筆者於周末期間於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內發放了一段影片，詳細講解港股全期最新
形勢，並向Ｇｏｌｄ或以上級別的Ｐａｔｒｏｎｓ傳送了一個「港股周末錦囊」，讓大家作好準
備，於昨早（１３日）開市後捕捉超短線博反彈的機會。至於整個圖利策略，則於開市前的「港
股即市錦囊」內公布。筆者的１２０萬投機╱投資組合亦動用了６﹒２５％資金，分兩注入市，
午市末段沽出一半持貨套利，並即場告知了上述Ｐａｔｒｏｎｓ。
　　昨早港股先往下測試即市低位，屬預期之內，其後的即市反彈亦然。至於即市反彈能否演變
成短期反彈，則仍須下進一步觀察。因此，筆者建議大家期待的，只為超短線投機，屬於即市至
一星期時限的圖利行動。同時伺機分批執行的，為中長線補貨行動。至於短線投機，則會於升勢
變得明顯後，才會進行。短期形勢尚待轉好，還是小心為上。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞13/02/2023
【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券　繼續推行逆周期措施
人氣文章香港要聞13/02/2023
【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤1209億　倡派五千元消費券
人氣文章中國故事13/02/2023
《神州經脈》港券商關內地客帳戶　銀行資產風險分類擴圍　滬指升
人氣文章財經熱話13/02/2023
【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章財經熱話13/02/2023
【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金