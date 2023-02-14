《缸邊隨筆－石鏡泉》擔番口大雪茄

《缸邊隨筆》「擔番口大雪茄，充生晒認經理……」是梁醒波在《光棍姻緣》的開頭段。我

們常說真的假不了，假的真不了，但現實社會不一定如是，尤其是政府數據與金融市場數據。



＊高盛：美國ＣＰＩ數據造假＊



今晚（１４日），美國會公布ＣＰＩ數據，但可有想過，這個牽動環球嚴肅投資者取向的數

據，可以是假的？這不是我講，是高盛講。



筆者無資源看到高盛個報告講乜，但從市場的一些分析及評語，大家都可知今晚公布的美國

ＣＰＩ數據的美國版《光棍姻緣》，……充生晒……！



Ｇｒａｎｔ Ｔｈｏｒｎｔｏｎ首席經濟學家Ｄｉａｎｅ Ｓｗｏｎｋ表示，服務業已經出

現工資上漲的情況，即使供應鏈問題消退，這種上漲也會加速。租金和醫療服務費用業將會上漲

。



結合價格走勢和美國勞工部的權重調整操作來看，結果一目了然。從大類項目來看，能源、

食品、服務等價格居高不下的項目類別權重被調低；從細分項目看，近期價格企穩的二手車權重

調高，而外出就餐、燃油、醫療保健服務等價格較為呈上升趨勢的項目權重被下調。



這次美國ＣＰＩ權重調整引發爭議，民眾認為這是數據操縱，拜登政府已無可信度而言。



至於權重調整的影響，野村證券指出，從長遠來看可能不會對通貨膨脹產生實質性影響，隨

著消費者支出從商品轉向服務，汽車價格可能會下跌，而其下跌也會拖累通脹走弱。



高盛認為，這對中期核心ＣＰＩ預測的影響也相當溫和，新權重顯示，由於汽車價格權重增

加，今年春季核心ＣＰＩ峰值預測值向上修正０﹒０６％。但到２０２２年底基本沒有變化，到

２０２３年底會向下修正０﹒１％，因為一旦汽車和耐用品價格開始正常化，會將核心ＣＰＩ拉

得更低。



另欄的表就是這次調整的關鍵所在，會拉高２０２２年的ＣＰＩ，但會壓低２０２３年的

ＣＰＩ。



呀呀呀呀呀，拉高２０２２年的ＣＰＩ有乜影響？無，因為今日是２０２３了，所以壓低了

２０２３年的ＣＰＩ才是重點。對這個美國ＣＰＩ的光棍姻緣，筆者深有體會。



學生時期，參加校際足球，要量體高，為求可入丙組，量體高時就縮頸、縮肚、放鬆膝關節

，蒙混過關，入了丙組，以為咁就ＯＫ。點知對陣新法書院，其前鋒是張子慧，即張子岱之弟（

後生的未必識這兩兄弟，張子岱曾打英國聯賽，兄弟倆同打港甲組）。張子慧是中鋒，筆者是中

堅，七人賽，馬會的十一人場打，以為縮骨有著數？哎，俾人數到七個一皮！扮矮仔打丙組，你

矮人都可以矮。



如大家對這個造假關心，則可續看下文，不然看到此已可收工，諗下今晚怎度情人節好了。



＊核心ＣＰＩ權重增加＊



美國ＣＰＩ數據由食物、能源和剔除二者的核心ＣＰＩ構成，核心ＣＰＩ又分為商品和服務

兩大部分，包括能源、住房、新車、二手車、醫療保健等等細分項目。



但ＣＰＩ細分項目並非恒定不變的，通常兩年才會換一次，美國勞工部也會根據消費者支出

模式和偏好的改變每兩年對項目權重進行一次調整，上次調整權重的時間是２０２０年１月。



２月８日，美國勞工部對ＣＰＩ權重進行了新的調整，並引入更新季節性因素。權重變化通

常不大，以下是具體的調整：



權重下調項目包括能源（０﹒１９ｐｐ），其中燃油（０﹒２９ｐｐ），食品

（０﹒６２ｐｐ）、衣服（０﹒２１ｐｐ）、租金（０﹒１９ｐｐ）、酒店住宿

（０﹒０５ｐｐ）、機票費用（０﹒１４ｐｐ）、醫療保健服務（０﹒０３ｐｐ）。



權重上調項目有新車（０﹒２１ｐｐ）、二手車（０﹒２２ｐｐ）、醫療保健商品

（０﹒０４ｐｐ）、ＯＥＲ（業主等價租金０﹒７４ｐｐ）。



其中，能源、食品和服務中的其他略有調低，二手車、新車權重有所上調，核心ＣＰＩ的權

重增加。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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