《專家之言－李偉傑》若美通脹數據公布後美元回落，港股有望反彈

《專家之言》上周提及恒指調整空間進一步拉長，預料１月初恒指２０８００點上升裂口位

，今次有機會下試該水平，而剛好在昨天（１３日）恒指急跌３９０點下，成功修復下跌裂口水

平，今次調整原因繼續放在外圍消息上，美國繼續在「氣球」事件持續發酵，加上美國商務部日

前宣布將涉事的６間中國企業列入貿易黑名單，兩國關係轉勢緊張。此外，本周二（１４日）美

國將公布１月通脹數據，現時估計通脹較上一個月的６﹒５％回落至６﹒２％，核心通脹由

５﹒７％回落至５﹒５％，通脹數據臨近公布前，市場較為審慎，假若合乎預期又可放鷹，萬一

高於預期更會帶來震盪，因此數據臨近前，相信會令方向更為膠著，觀察未來美元指數期貨表現

作為探熱針，衡量市場調整壓力有否消退，假若通脹數據公布後美元指數回落至１０３以下，港

股有望再度反彈。



＊５０天線料有較大支持，業績期後或再展升浪＊



恒指在上周出現黃金交叉，即是５０天線升穿２５０天線，根據過往經驗，黃金交叉出現後

並未立刻抽升，反而是恒指將調整到５０天線後才正式開始反彈，５０天線現時在２０４８３點

相信將有較大支持力度。除此之外，內地１月份新增貸款４﹒９萬億元人民幣，創紀錄新高，廣

義貨幣供應（Ｍ２）增速和社會融資規模增量亦均超預期，社會融資規模為歷史第二高，數據公

布後支撐內地股市反彈，加上市場亦憧憬基建項目等大型工程可帶來穩定資金支持，因此基建股

、建築水泥股及重型機械股份亦獲得資金追捧。短期港股繼續呈現橫行格局，等待業績期後才能

再展新升浪。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒

有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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