【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？

領展（００８２３）公布上市以來首度供股，以全面包銷方式進行５供１，供股價４４﹒２

元，較停牌前收市價６２﹒８元，折讓２９﹒６％，集資約１８８億元，扣除開支後集資淨額約

１８５億元。

供股所得款項淨額約４０％至５０％將用於償還債務，包括２０２３年到期的總額約７０億

至８０億元的現有銀行貸款；及２０２４年１月１日之後到期的約１０億至２０億元的循環銀行

貸款；及用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、

停車場、辦公室及物流板塊。



＊大行預料攤薄最多１０％＊



消息一出，令市場嘩然。中信里昂雖然將領展目標價，由５６﹒３元上調至６２元，但評級

則由「跑贏大市」降至「跑輸大市」。中信里昂指，雖然以股本集資，而非借貸融資作收購用途

，是明智的，但不是正確時間。該行預測供股對每單位帳面值攤薄作用７％，對每單位分派為

１０％，但收購將有助抵銷對每單位分派影響。

中信里昂上調對領展２０２３至２０２５年３月底止財年度盈利預測，幅度分別約０﹒９％

、１１﹒４％及２１％，以反映收購新加坡資產及供股集資影響，由於中國通關，故上調目標價

至６２元，但料上升空間有限。

另外，花旗稱，計入還債節省成本及發行新單位，預料對領展２０２４及２０２５年３月底

止財年度每股核心盈利及分派，各有９％至１０％攤薄作用。由於該行未預計領展會供股，但同

意領展供股加強資產負債表立場，以及可在現市況物色資產增值機會。

因應每股分派削減，調低每股目標價至５９﹒８元，相信再升空間有限，因此將評級由「買

入」降至「中性」，但花旗相信，２０２３年第二季之後，利息水平將見頂，對領展或有正面推

動。



＊溫傑：若手頭資金充裕應參與＊



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於ｅｔｎｅｔ ＴＶ《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目

表示，市場對領展供股的觀感是差的，首先，是消息來得太突然；其次，通常買領展的投資者都

是傾向收租，唔會打算再泵水供股，但折讓幅度大，唔供的話又怕被攤薄。

溫傑表示，若手頭資金充裕，理論上應該參與供股，換言之，４４﹒２元是應該增持領展，

但如果不想參與供股，可待供股權上市時將其沽出。



＊林嘉麒：參與供股有辣有唔辣＊



另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒接受《經濟通通訊社》訪問時表示，目前很難界定是否

應該參與供股，但若果相信領展一直以來可以幫股東賺錢的，則應該參與供股，但是否抵？則很

難說。

林嘉麒認為，領展供股所得，一半用作還債，無可厚非，主要因為息口會在高位維持一段時

間，而供股所得，並不需要付利息，用作還債當然較借錢而付貴利息為佳，但多少會造成攤薄效

應。

至於散戶投資者應否參與供股？領展供股有甚麼日子要留意？有甚麼方法避免供股後出現碎

股，我們未來會逐一探討。

（領展供股系列之一）

（ｋｙ）

