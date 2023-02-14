恒指半日高收４６點，華潤萬象收升４﹒６％，藥明生物逆市跌４％

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２１２１１，升４６點或０﹒２２％，主板

成交４８４﹒４１億元。恒生中國企業指數報７１５６，升１１點或０﹒１６％。恒生科技指數

報４３６４，跌１０點或０﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒２元，跌３﹒４元或０﹒８８％，成交２８﹒２５億元

；美團收報１４８﹒８元，升０﹒６元或０﹒４％，成交２１﹒２３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０３﹒７元，跌０﹒３元或０﹒２９％，成交２０﹒７４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

華潤萬象生活（０１２０９）收升４﹒５８％，報４４﹒５５元，該股成交約１５２萬股，

涉資６６８９萬元，盤中高見４４﹒５５元，最低見４２﹒０５元；周大福（０１９２９）升

２﹒９５％，收報１６﹒７４元；新世界（０００１７）升２﹒９１％，收報２３元；九置

（０１９９７）升２﹒５７％，收報４３﹒９５元。

另外，藥明生物（０２２６９）逆市收跌４﹒１１％，報６１﹒９元，該股成交約１７９５

萬股，涉資１１﹒０９億元，盤中高見６５﹒２元，最低見６０﹒９元。（ｋｙ）

