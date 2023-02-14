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14/02/2023 12:07

恒指半日高收４６點，華潤萬象收升４﹒６％，藥明生物逆市跌４％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２１２１１，升４６點或０﹒２２％，主板
成交４８４﹒４１億元。恒生中國企業指數報７１５６，升１１點或０﹒１６％。恒生科技指數
報４３６４，跌１０點或０﹒２３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒２元，跌３﹒４元或０﹒８８％，成交２８﹒２５億元
；美團收報１４８﹒８元，升０﹒６元或０﹒４％，成交２１﹒２３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０３﹒７元，跌０﹒３元或０﹒２９％，成交２０﹒７４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　華潤萬象生活（０１２０９）收升４﹒５８％，報４４﹒５５元，該股成交約１５２萬股，
涉資６６８９萬元，盤中高見４４﹒５５元，最低見４２﹒０５元；周大福（０１９２９）升
２﹒９５％，收報１６﹒７４元；新世界（０００１７）升２﹒９１％，收報２３元；九置
（０１９９７）升２﹒５７％，收報４３﹒９５元。
　　另外，藥明生物（０２２６９）逆市收跌４﹒１１％，報６１﹒９元，該股成交約１７９５
萬股，涉資１１﹒０９億元，盤中高見６５﹒２元，最低見６０﹒９元。（ｋｙ）

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