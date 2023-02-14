《盤後部署》恒指全日窄幅上落，藥明挫近４％，此位為防守關鍵！

《經濟通通訊社１４日專訊》恒指今日高開７１點，報２１２３５。部分藍籌股開市造好，

九置（０１９９７）高開２﹒３３％，龍湖（００９６０）高開１﹒３８％，周大福

（０１９２９）高開１﹒６％。不過，重磅科技股未有大幅波動，港交所（００３８８）、滙控

（００００５）及友邦（０１２９９）只是微升，恒指全日窄幅上落，最高位２１２３７與最低

位２１０７４僅差１６３點。

恒指收報２１１１３，跌５０點或跌０﹒２４％，主板成交９７６﹒７１億元。國企指數報

７１１０，跌３４點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報４３３０，跌４４點或跌１﹒０１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２９３，升９點或升０﹒２８％，成交３５５５﹒５８億

元人民幣；深證成份指數報１２０９４，跌１８點或跌０﹒１５％，成交２２１３﹒６３億元人

民幣。



＊藥明生物發盈喜＊



藥明生物（０２２６９）成墊底藍籌，早段曾經跌逾３％，及後跌幅曾擴至逾５％，收市跌

３﹒９５％，報６２元，該股成交約２９２０萬股，涉資１８﹒１０億元，盤中高見６５﹒２元

，最低見６０﹒９元。

集團發盈喜，預期截至去年１２月３１日止年度利潤，以及歸屬於該集團權益股東利潤同比

分別增長約２９％及約３０％。經調整股份為基礎的薪酬開支、外匯損益及股權投資損益後，非

國際財務報告準則經調整純利將增長約４７％。



＊錄得１﹒１８億元資金淨流出＊



然而，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，藥明生物成交額較上日多１２億元，惟全日８﹒８

億元的主動沽售額較７﹒６２億元的主動買入額多，錄得１﹒１８億元資金淨流出，較上日的

９４３４萬元資金淨流入為差，反映盈喜消息未令投資者積極買入，反而湧現大量沽盤，或與中

美關係惡化的憂慮有關。

事實上，藥明生物自從在１月１６日衝高至７７﹒４元後回落，之後幾個交易日都未能再上

試此位，更在７２元遇到阻力，走勢已轉弱。１月３０日現大陰燭，收市跌穿２０天線，自此再

無法收高於該移動平均線之上，呈現技術性向下突破形態。若果明天未能在５０天線上收市，持

貨者宜沽出所有持貨，未持貨者則待股價回至１００天線（目前為５３﹒８元）附近吸納，反彈

目標為２０天線（現約６７﹒６元）。（ｅｒ）

