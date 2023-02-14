【外圍經濟】ＩＭＦ周五主持全球債務會議，斯里蘭卡等借貸國求救

《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）、世界銀行和印度將於周五

（１７日）主持視像會議，討論全球債務問題。包括中國在內的債權國和借款國，試圖為債務水

平不可持續的國家尋求解決方案。

知情人士透露，與會的借款國將包括加納、埃塞俄比亞、斯里蘭卡、厄瓜多爾和贊比亞等。

除中國外，美國、英國、法國和日本等債權國代表亦會出席會議。

外電報道指，中國在幾宗雙邊債務重組案例中，要求世銀等多邊開發銀行共同承擔損失。世

銀和美國對此表示反對。（ｊｆ）

