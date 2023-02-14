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14/02/2023 14:05

【國際要聞】颶風加布里埃爾吹襲，新西蘭歷來第３次宣布緊急狀態

　　《經濟通通訊社１４日專訊》颶風「加布里埃爾」（Ｇａｂｒｉｅｌｌｅ）　周二（１４日
）橫掃新西蘭北島，造成洪水、山泥傾瀉和停電，新西蘭政府歷來第３次宣布進入全國緊急狀態

　　北島數以萬計家庭面臨停電，道路關閉。由於奧克蘭機場有數百架次航班取消，４﹒５萬名
旅客行程受阻。這是繼２０１１年克賴斯特徹奇地震和２０１９年新冠疫情之後，新西蘭史上第
３次進入全國緊急狀態。（ｊｆ）

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