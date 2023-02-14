【外圍經濟】聯儲局副主席布蘭納德或出任白宮首席經濟顧問

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士消息，美國總統拜登已經決定任命聯儲局副
主席布蘭納德（Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ）為白宮首席經濟顧問，最早料於當地時間周二
（１４日）公布。
報道指，在拜登為競選連任做準備之際，布蘭納德將與財長耶倫一同在經濟政策方面扮演關
鍵角色，包括推動《通脹削減法》實施。布蘭納德被視為聯儲局最為鴿派的人物，她進入白宮會
給聯儲局留下空缺，白宮對人事變動暫不予置評。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話14/02/2023
【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？
|FOCUS14/02/2023
【FOCUS】氣球風波愈顯奇幻 驢象黨爭增危機失控
|財經熱話14/02/2023
美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？
|財經熱話14/02/2023
【AI熱潮】商湯憧憬染藍 股價具備續升條件？
|財經熱話14/02/2023
《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關 藥明陰霾未散50元先值博
|中國故事14/02/2023
【上海特寫】拓市場 擴產能 在滬企業信心足
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰