【外圍經濟】聯儲局副主席布蘭納德或出任白宮首席經濟顧問

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士消息，美國總統拜登已經決定任命聯儲局副

主席布蘭納德（Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ）為白宮首席經濟顧問，最早料於當地時間周二

（１４日）公布。

報道指，在拜登為競選連任做準備之際，布蘭納德將與財長耶倫一同在經濟政策方面扮演關

鍵角色，包括推動《通脹削減法》實施。布蘭納德被視為聯儲局最為鴿派的人物，她進入白宮會

給聯儲局留下空缺，白宮對人事變動暫不予置評。（ｊｆ）

