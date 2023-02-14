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14/02/2023 14:16

【外圍經濟】聯儲局副主席布蘭納德或出任白宮首席經濟顧問

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士消息，美國總統拜登已經決定任命聯儲局副
主席布蘭納德（Ｌａｅｌ　Ｂｒａｉｎａｒｄ）為白宮首席經濟顧問，最早料於當地時間周二
（１４日）公布。
　　報道指，在拜登為競選連任做準備之際，布蘭納德將與財長耶倫一同在經濟政策方面扮演關
鍵角色，包括推動《通脹削減法》實施。布蘭納德被視為聯儲局最為鴿派的人物，她進入白宮會
給聯儲局留下空缺，白宮對人事變動暫不予置評。（ｊｆ）

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