《台股攻略－黃振宇》港澳居民到台自由行將鬆綁，觀光股大升

《台股攻略》美國通脹數據今晚（１４日）揭曉，市場預期將較為緩和，美股四大指數昨日

（１３日）全面走揚，帶動台股加權指數今日開高走高，終場升１１０﹒２點，收

１５６５４﹒４８點，成交金額為１７７６﹒５９億元（新台幣．下同）。

港澳居民到台灣自由行快將鬆綁，受惠解封商機，觀光及航運股今日表現相當搶眼，美食－

ＫＹ、雲品、新天地及亞洲藏壽司漲停，王品、雄獅、雲品及鳳凰股價亦升勢強勁。航空雙雄華

航及長榮航雙雙勁揚２％以上。長榮擬在今年派發或高達６０元股息，刺激貨櫃三雄長榮及陽明

走揚超過２％，萬海亦升１﹒３％。電子權值股方面，台積電收５４５元，升４元；聯電、聯發

科及鴻海股價同步翻紅。光電族群指標股大立光終場收在平盤，一詮、州巧、玉晶光、凌巨及彩

晶在買單支持下股價走揚。面板雙虎友達及群創終場亦有３％以上升幅。生技類股今日相對疲弱

，保瑞去年獲利不如預期，拖累股價跌停，終場收４７７元，美時、科妍、北極星藥業－ＫＹ及

承業醫亦在賣壓拖累下股價下挫。

目前電子業庫存水位仍在高位，經濟前景尚未明朗，加上美國將公布１月消費者物價指數數

據，對美利率政策可能造成影響，使內需市場為主的觀光股成為資金避風港。另外，港澳旅客到

台觀光有助提升飯店業住房率，亦將間接帶旺餐飲業。市場亦預期，中國內地對台灣扮演關鍵角

色，未來兩岸觀光政策若釋放更多利好消息，將有助對台灣整體觀光業的復甦。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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