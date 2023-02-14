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即市新聞

14/02/2023 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》（ａ）浪下跌過程已經結束？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用
事業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為昆侖能
源（００１３５）、貝殼（０２４２３）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）與領展（００８２３）。
　　昨早（１３日）恒指期貨甫開市即跌至２０８１４，創近期跌浪新低，並成功筆者上周一直
提醒大家的淡友進攻目標２０８２９。相信大家都看得到，好友於該關口附近的確有誠意反攻與
其看收市時各主要指數的升跌幅，筆者認為，研究昨天上升動力與下跌動力的差距變化更為重要
。若明天（１５日）收市前不見淡友成功將大市推至低於昨天低位的水平，（ａ）－ｖ浪，即整
個（ａ）浪下跌過程應被假設已經結束，港股正處可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的（ｂ）
浪反彈中，升幅將為（ａ）浪跌幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅水平，支
持短線投機者伺機小注持有指數牛證圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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