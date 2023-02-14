《談國論企－黎偉成》通脹上月低增有助刺經濟穩進發展

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２３年１月份環比及同比皆增，惟豬肉價格

回落，而鮮果、鮮菜、蛋和水產品等食品價格加大上升力度，尚可以接受。尤其是糧食生產去年

全年豐收和預期今年春耕表現相對理想，加上國際原油價格回落至約每桶８０美元左右，工業生

產者出廠會和ＰＰＩ保持穩增，當會使通脹可保持反覆下行的態勢，有利刺激消費和央行靈活調

整貨幣政策，促進國民經濟回復穩中有進的發展。



＊供應持續增加料促豬肉價升幅續放緩＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２３年１月份同比增長２﹒１％，相

對於２０２２年１２月份的１﹒８％升幅環比多增０﹒３個百分點，而此數乃受２０２１年同期

僅上升０﹒９％的低基數底下有較快的上升；國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最

新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病

毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措

施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，

改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的轉化。

先談對ＣＰＩ有十分重大影響的（甲）食品煙酒類的最新發展，分類指數２０２３年１月份

同比增長４﹒７％，對ＣＰＩ的影響上升１﹒３３個百分點，較２０２２年１２月增加３﹒７％

和在ＣＰＩ佔比１﹒０５個百分點，確有一定的壓力，而這為農曆癸卯兔年春節期，消費品價格

上升為季節性因素之使然。

但（一）禽肉價格的升幅保持放緩之態：分類指數於２０２３年１月份同比增長６﹒６％，

較對上一個月的２０２２年１２月份所增１１﹒６％環比回落５個百分點，影響ＣＰＩ由上月之

升０﹒３８個百分點下調至０﹒２１個百分點，有助於緩和對整體通貨膨脹壓力。

禽肉大類價格的升幅再度收窄，乃因：（Ｉ）豬肉價格於２０２３年１月份同比上升

１１﹒８％，較２０２２年１２月份所升的２２﹒２％，少增１０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ由

上月的上升０﹒３１個百分點降低至０﹒１６個百分點，因中國生豬存欄量於２０２２年達

４﹒５２５６億頭，同比增加０﹒５％，而上半年末達４﹒２３億頭則同比減１﹒９％，情況有

改善，其中能繁殖母豬存欄量於四季度末即全年有６﹒９９９萬頭，上半年為４２７７萬頭，相

信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，民生受惠，卻仍受國際糧食價高之

困。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２３年１月份同比持平於上月的

０﹒９％升幅；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌３﹒４％，環比回落０﹒３個百分點。

至於（二）非禽肉的其他主要食品，有多個項目反覆，其中（１）鮮菜分類指數於２０２３

年１月同比增長６﹒７％，較２０２２年１２月份減少０﹒８％，來回提升７﹒５個百分點，對

ＣＰＩ影響則為由減少０﹒１８個百分點，提升至增０﹒１６個百分點。對ＣＰＩ有較大壓力。

再看（２）鮮果分類指數於２０２３年１月份同比增長１３﹒１％，比２０２２年１２月份所增

１１。％，提升２﹒１個百分點，對ＣＰＩ影響由上月的上升０﹒２１個百分點升為０﹒２７個

百分點。



＊國際油價回落使交通工具用燃料價減壓＊



餘者皆升，其中（３）蛋類升８﹒４％，對ＣＰＩ影響升０﹒０６個百分點，壓力不太大。

（４）糧食分類指數同比上升２﹒７％，對ＣＰＩ影響升０﹒０５％。

再看（乙）消費品大分類指數，於２０２３年１月份上升２﹒８％，而２０２２年１２月份

則升２﹒６％，可以接受，理由是此屬消費購物的結構性通貨價格向上，反映出內需出現較為全

面升溫，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）居住分類指數跌０﹒１％，其中重要因由為水電燃料

升幅僅０﹒８％，對民生當然有良性的影響。（２）交通和通信分類指數中的交通工具使用燃料

價格跌１﹒８％，而上月則升１０﹒４％，可見國際以石油為主的能源價格回落所衍生的壓力有

所降低。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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