【ＡＩ熱潮】北京支持頭部企業打造對標ＣｈａｔＧＰＴ大模型

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京市經濟和信息化局在北京人工智能產

業創新發展大會上，對外正式發布《２０２２年北京人工智能產業發展白皮書》。北京市經信局

表示，北京市將繼續堅持「五子」聯動服務，積極融入新發展格局，形成人工智能產業發展新突

破，助力建設國際科創中心和全球數字經濟標桿城市。支持頭部企業打造對標ＣｈａｔＧＰＴ的

大模型，著力構建開源框架和通用大模型的應用生態。加強人工智能算力基礎設施布局。加速人

工智能基礎數據供給。支持人工智能優勢企業在自動駕駛、智能製造、智慧城市等優勢領域開展

創新應用，全面構築人工智能場景創新高地。

北京人工智能產業創新發展大會在北京中關村展示中心舉行，該中心一期算力規模達

１００Ｐ。首批簽約北京昇騰人工智能計算中心的企業和科研單位達４７家，預計算力使用規模

超過２４８Ｐ。未來，北京昇騰人工智能計算中心短期算力規模將達到５００Ｐ，遠期達到

１０００Ｐ。該計算中心位於北京市中關村門頭溝園內。



＊中國城市科創發展指數發布，北京居首＊



《中國城市科技創新發展報告（２０２２）》顯示，２０２２年，中國城市科技創新發展指

數排名前２０位的城市依次是北京市、上海市、深圳市、廣州市、杭州市、南京市、蘇州市、武

漢市、天津市、西安市、合肥市、長沙市、成都市、珠海市、常州市、東莞市、無錫市、濟南市

、青島市和重慶市。其中，北京連續多年保持第一；上海首次超越深圳，躋身全國第二；重慶市

首次進入２０強；東莞市和濟南市重返２０強。

