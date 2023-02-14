  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2023 12:05

《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關，藥明陰霾未散５０元先值博

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２１２１１，升４６點或０﹒２２％，主板
成交４８４﹒４１億元。恒生中國企業指數報７１５６，升１１點或０﹒１６％。恒生科技指數
報４３６４，跌１０點或０﹒２３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒２元，跌３﹒４元或０﹒８８％，成交２８﹒２５億元
；美團收報１４８﹒８元，升０﹒６元或０﹒４％，成交２１﹒２３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０３﹒７元，跌０﹒３元或０﹒２９％，成交２０﹒７４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊聶振邦：金管局再接港元沽盤後市難樂觀＊
　
　　恒指昨日跌抵２０８００後反彈，美國公布１月份通脹數據前夕美股炒起，港股觀望氣氛濃
厚，走勢未明。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交日
益減弱，近期日均總成交額回落到１０００億元左右，遠遜於去年１１月至今年１月升浪期間的
交易額。
　　聶振邦指，目前大市獲利盤較多，不利後市表現，而恒指至今暫時已連跌三日，金管局更自
１１月以來再次開始承接港元沽盤，後市更難樂觀。他觀望恒指本周能否企穩２１０００水平，
若失守便要進一步下試２５０天線約２０１００支持。他又提到，除非有進一步利好消息，否則
美國ＣＰＩ等外圍因素較難帶動港股表現。
　
＊藥明基本面好惟再遇制裁風險＊
　
　　藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期截至去年底止年度利潤及歸屬於該集團權益股東利潤
同比分別增長約２９％及約３０％，非國際財務報告準則經調整純利將增長約４７％；但股價開
市後持續下跌，半日跌逾５％。聶振邦解釋，近期市場憂慮中美關係惡化，擔心藥明又會受到美
國制裁，即使發布盈喜亦難以消除市場不安情緒。
　　聶振邦指現６０元為現時藥明較關鍵位置，１月以來未曾跌穿該位，若然失守，股價將要下
試去年１２月中約５０元水平才有支持。而５０元為相對值博的中長線部署水平，若制裁陰霾消
散，藥明盈喜亦證明其基本面良好，值得作中長線部署。（ｈｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/02/2023
美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？
人氣文章財經熱話14/02/2023
【AI熱潮】商湯憧憬染藍　股價具備續升條件？
人氣文章財經熱話14/02/2023
《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關 藥明陰霾未散50元先值博
人氣文章中國故事14/02/2023
【上海特寫】拓市場 擴產能 在滬企業信心足
人氣文章專訪14/02/2023
【陶冬專訪】英國重新入歐，能行嗎？（有片）
人氣文章大行報告14/02/2023
【大行炒D乜】再有大行點評領展同舜宇　點樣部署一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金