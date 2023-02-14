《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關，藥明陰霾未散５０元先值博

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２１２１１，升４６點或０﹒２２％，主板

成交４８４﹒４１億元。恒生中國企業指數報７１５６，升１１點或０﹒１６％。恒生科技指數

報４３６４，跌１０點或０﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒２元，跌３﹒４元或０﹒８８％，成交２８﹒２５億元

；美團收報１４８﹒８元，升０﹒６元或０﹒４％，成交２１﹒２３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０３﹒７元，跌０﹒３元或０﹒２９％，成交２０﹒７４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：金管局再接港元沽盤後市難樂觀＊



恒指昨日跌抵２０８００後反彈，美國公布１月份通脹數據前夕美股炒起，港股觀望氣氛濃

厚，走勢未明。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交日

益減弱，近期日均總成交額回落到１０００億元左右，遠遜於去年１１月至今年１月升浪期間的

交易額。

聶振邦指，目前大市獲利盤較多，不利後市表現，而恒指至今暫時已連跌三日，金管局更自

１１月以來再次開始承接港元沽盤，後市更難樂觀。他觀望恒指本周能否企穩２１０００水平，

若失守便要進一步下試２５０天線約２０１００支持。他又提到，除非有進一步利好消息，否則

美國ＣＰＩ等外圍因素較難帶動港股表現。



＊藥明基本面好惟再遇制裁風險＊



藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期截至去年底止年度利潤及歸屬於該集團權益股東利潤

同比分別增長約２９％及約３０％，非國際財務報告準則經調整純利將增長約４７％；但股價開

市後持續下跌，半日跌逾５％。聶振邦解釋，近期市場憂慮中美關係惡化，擔心藥明又會受到美

國制裁，即使發布盈喜亦難以消除市場不安情緒。

聶振邦指現６０元為現時藥明較關鍵位置，１月以來未曾跌穿該位，若然失守，股價將要下

試去年１２月中約５０元水平才有支持。而５０元為相對值博的中長線部署水平，若制裁陰霾消

散，藥明盈喜亦證明其基本面良好，值得作中長線部署。（ｈｃ）

