《美元走勢－羅明立》歐元走勢視乎美元表現，１﹒０８阻力大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒００ １３２﹒３７ １３１﹒７９

歐元╱美元 １﹒０７３６ １﹒０７４０ １﹒０７２５

英鎊╱美元 １﹒２１３５ １﹒２１５１ １﹒２１３４

美元╱瑞郎 ０﹒９１７９ ０﹒９１８４ ０﹒９１７７

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９０

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《美元走勢》周一（１３日）環球市場無重要經濟數據公布，投資者等候今晚（１４日）公

布的美國消費物價指數，美匯指數回落至１０３低位。現時市場預期美國１月份ＣＰＩ按年升

６﹒２％，核心ＣＰＩ按月升０﹒４％，而１２月份的消費者物價指數月率由原本的下降。１％

上修為增長０﹒１％。再有聯儲局官員表態支持繼續加息，而市場預期終極利率會高於５％，局

方可能會再加息至少２次。歐元由１﹒０６５０附近小幅反彈，重上５０天線。歐央行貨幣政策

維持強硬立場有利匯價回穩，但總體仍然要視乎美元的表現，估計１﹒０８阻力大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７７０ １﹒０６７０ １﹒０８２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１７０ １﹒２０５０ １﹒２２２０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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