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14/02/2023 16:17

《美元走勢－羅明立》歐元走勢視乎美元表現，１﹒０８阻力大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒００　１３２﹒３７　１３１﹒７９
　　歐元╱美元　１﹒０７３６　１﹒０７４０　１﹒０７２５
　　英鎊╱美元　１﹒２１３５　１﹒２１５１　１﹒２１３４
　　美元╱瑞郎　０﹒９１７９　０﹒９１８４　０﹒９１７７
　　美元╱港元　７﹒８４９６　７﹒８４９９　７﹒８４９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（１３日）環球市場無重要經濟數據公布，投資者等候今晚（１４日）公
布的美國消費物價指數，美匯指數回落至１０３低位。現時市場預期美國１月份ＣＰＩ按年升
６﹒２％，核心ＣＰＩ按月升０﹒４％，而１２月份的消費者物價指數月率由原本的下降。１％
上修為增長０﹒１％。再有聯儲局官員表態支持繼續加息，而市場預期終極利率會高於５％，局
方可能會再加息至少２次。歐元由１﹒０６５０附近小幅反彈，重上５０天線。歐央行貨幣政策
維持強硬立場有利匯價回穩，但總體仍然要視乎美元的表現，估計１﹒０８阻力大。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７７０　１﹒０６７０　１﹒０８２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２１７０　１﹒２０５０　１﹒２２２０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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