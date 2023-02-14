【虛擬銀行】眾安再推美元定存快閃優惠，最高享４﹒４５厘年利率

《經濟通通訊社１４日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）宣布，再度推出美元定
期存款快閃優惠。現有ＺＡ Ｂａｎｋ用戶以新資金開立指定美元定期存款，最高可享４﹒４５
厘年利率優惠，及零手續費貨幣兌換服務。
現有用戶已在ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ內獲發３張美元新資金定存加息券。他們只需於
２０２３年２月１９日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款
，即可享高達４﹒４５厘年利率優惠。（ｂｉ）
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