金管局紐約時段承接４２﹒２３億港元沽盤

《經濟通通訊社１４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金
管局相隔超過三個月再入市捍衛港元匯價。
金管局在紐約時段承接４２﹒２３億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１５日）將減至約
９１８﹒６４億港元。
今次是金管局自去年１１月初以來再度買入港元，以捍衛港元匯價。（ｃｌ）
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