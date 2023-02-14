金管局紐約時段承接４２﹒２３億港元沽盤

《經濟通通訊社１４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金

管局相隔超過三個月再入市捍衛港元匯價。

金管局在紐約時段承接４２﹒２３億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１５日）將減至約

９１８﹒６４億港元。

今次是金管局自去年１１月初以來再度買入港元，以捍衛港元匯價。（ｃｌ）





