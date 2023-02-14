行會批准６月１日終止有線電視收費電視牌照

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日公布，行政長官會同行政會議批准於今年６月１日終

止香港有線電視的本地收費電視節目服務牌照。



＊同意交還牌照屬商業決定＊



有線電視於去年９月３０日分別去信商經局局長及通訊局主席，提出向行會申請終止其收費

電視牌照。通訊局其後按既定程序檢視有線電視的申請，認為有線電視在牌照下並沒有尚未履行

的義務及責任，並知悉該公司已就終止牌照為訂戶制訂退出或轉用安排。行會在考慮通訊局的意

見後，同意有線電視交還牌照一事純屬商業決定，應由有線電視自行評估其業務前景，政府不應

施加不必要的離場限制，因此批准有關申請。



＊提醒有線妥善處理訂戶的退出或轉用事宜＊



商務及經濟發展局發言人指，有線電視近年連年虧損，經營環境困難，交還收費電視牌照純

屬商業考慮，政府尊重有關決定。當局理解有線電視今次申請不會影響其母公司有線寬頻旗下集

團公司的其他業務，包括奇妙電視的免費電視服務及電訊（包括寬頻和固網電話等）服務。事實

上，奇妙電視剛於去年底新增一條免費電視節目頻道，主要提供新聞和資訊節目，為觀眾提供更

多節目選擇。

發言人續說，政府已提醒有線電視須妥善處理訂戶的退出或轉用事宜，以保障消費者權益，

亦須嚴格按照《僱傭條例》的相關要求處理終止收費電視服務後的員工後續安排。

有線電視的收費電視牌照於２０１６年１２月獲行會續期１２年，原本有效期由２０１７年

６月１日至２０２９年５月３１日。通訊事務管理局辦公室會密切監察有線電視落實其退場安排

的進展。（ｃｌ）





