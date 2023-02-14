《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，美國公布零售銷售等多項數據

《經濟通通訊社１４日專訊》英國公布ＣＰＩ，及美國公布零售銷售等多項數據，料為周三

（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席參議院經濟立

法委員會會議（追加預算預估）。晚上１０：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會就歐洲

央行２０２２年度報告出席全體討論會。



＊歐元區公布工業生產及貿易收支＊



數據方面，周三本港時間３：００ｐｍ，英國公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒４％

逆轉至下滑０﹒４％，年率升幅料由１０﹒５％收窄至１０﹒３％；１月核心消費者物價指數年

率升幅料由６﹒３％收窄至６﹒２％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１２月房價指數，年率

升幅料由１０﹒３％收窄至９﹒２％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業生產，年

率料由２％逆轉至下滑０﹒７％，經季節調整月率料由１％逆轉至下滑０﹒８％；１２月貿易收

支，經季節調整料由負１５２億歐元惡化至負１６０億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布

１月零售銷售，月率料由下滑１﹒１％改善至升２％；２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負

３２﹒９收窄至負１８。本港時間１０：１５ｐｍ，美國公布１月產能利用率，料由７８﹒８％

升上７９﹒１％；１月工業生產月率料由下滑０﹒７％改善至升０﹒５％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３５升至３７。

在本港，明日公布業績的公司有：太平地氈（００１４６）、陽光房產（００４３５）、新

維國際控股（０８０８６）等。（ｗａ）

