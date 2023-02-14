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14/02/2023 09:48

【香港政情】李家超：盡早就２３條立法立場不變，冀今年內完成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，港府在２３條立
法立場不變，有責任盡早就２３條立法，國家安全風險千變萬化，希望盡快在今年完成，亦將就
整體實際情況推進有關的進程。（ｂｎ）

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