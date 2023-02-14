【企業盈警】飛魚科技料去年虧損減少至最多２５００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》飛魚科技（０１０２２）公布，預期於截至去年１２月３１日

止年度錄得虧損淨額介乎約１５００萬至２５００萬元人民幣，較截至２０２１年１２月３１日

止年度的虧損淨額約７６６０萬元人民幣下降不少於約６７﹒４％。

估計虧損減少主要由於去年推出主要新遊戲「斗詭」及「保衛蘿蔔４」，令集團截至去年

１２月３１日止年度的收益總額較截至２０２１年１２月３１日止年度取得大幅增長。（ｂｎ）

