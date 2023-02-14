有線寬頻：獲批准終止收費電視務牌照，６月１日停播，明早復牌

《經濟通通訊社１４日專訊》有線寬頻（０１０９７）公布，鑑於香港媒體市場結構急速改

變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，公司之間接全資附屬公司香港有線電

視已向政府提交申請並於今天獲得批准終止本地收費電視節目服務牌照。集團將進一步推動戰略

轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務，以更有效利用本地市場結構性轉變帶來的機遇。集

團亦將集中及更有效利用資源於媒體業務上，以提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素、競

爭力和影響力，並建設面向全港市民大眾的開放平台。



＊收費電視６月１日停播＊



公司表示，有線電視在該申請獲批准後將繼續受本地收費電視節目服務牌照的條款和細則約

束，直至該牌照終止日期（即直至今年６月１日），其後有線電視將存續而集團會繼續如常營運

免費電視頻道服務以及其他業務，包括但不限於寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊，讓

有線電視的人才及資源可以更靈活運用和投放於上述的業務發展。

應公司之要求，股份自今日下午１時１６分起短暫停止買賣。公司已向聯交所申請自明日

（１５日）上午９時正起恢復股份買賣。



＊將繼續加強向觀眾提供的免費電視內容＊



集團將繼續加強向觀眾提供的免費電視內容，並旨在尋找合適的國際合作機會，以及計劃開

拍電視劇。繼集團２０２１年轉播在日本東京舉行的２０２０年夏季奧運會後，集團亦將會轉播

於２０２３年在中國浙江省杭州市舉行的杭州２０２２年第１９屆亞運會。

另外，集團將繼續投資於其數碼資產，以支援其免費電視業務。集團旗下ｉ－

ｃａｂｌｅ﹒ｃｏｍ及ｈｏｙ﹒ｔｖ網站於２０２２年１２月分別錄得１６７萬及１８﹒７萬每

月活躍用戶，按年增長率分別為２０３％及８０％。藉著集團旗下各社交媒體合計超過１００萬

的追蹤者，集團將會配合發展中的觀眾習慣，繼續優化線上內容傳輸。（ｂｎ）

