《經濟通通訊社１４日專訊》中薇金融（００２４５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧損
淨額不少於５億元，而２０２１年錄得純利約７０２０萬元。
集團指，預期虧損乃主要由於於年度確認集團持有的投資產生淨虧損，而相應年度則為淨收
益約４﹒５５億元；收益減少；及分佔聯營公司虧損增加。上述因素的影響預期部分將因金融資
產減值撥備較相應年度減少而有所抵銷。（ａｃ）
14/02/2023 17:11
【企業盈警】中薇金融（００２４５）料去年盈轉虧蝕逾５億元
《經濟通通訊社１４日專訊》中薇金融（００２４５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧損
淨額不少於５億元，而２０２１年錄得純利約７０２０萬元。
集團指，預期虧損乃主要由於於年度確認集團持有的投資產生淨虧損，而相應年度則為淨收
益約４﹒５５億元；收益減少；及分佔聯營公司虧損增加。上述因素的影響預期部分將因金融資
產減值撥備較相應年度減少而有所抵銷。（ａｃ）
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