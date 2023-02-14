  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2023 17:11

【企業盈警】中薇金融（００２４５）料去年盈轉虧蝕逾５億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中薇金融（００２４５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧損
淨額不少於５億元，而２０２１年錄得純利約７０２０萬元。
　　集團指，預期虧損乃主要由於於年度確認集團持有的投資產生淨虧損，而相應年度則為淨收
益約４﹒５５億元；收益減少；及分佔聯營公司虧損增加。上述因素的影響預期部分將因金融資
產減值撥備較相應年度減少而有所抵銷。（ａｃ）
　
　

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞14/02/2023
李家超：中東訪問之行獲15項成果　受不同業界歡迎
人氣文章中國故事14/02/2023
《神州經脈》王毅布林肯或會晤　台灣恢復港澳自由行　A股兩連升
人氣文章財經熱話14/02/2023
【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？
人氣文章FOCUS14/02/2023
【FOCUS】氣球風波愈顯奇幻　驢象黨爭增危機失控
人氣文章財經熱話14/02/2023
憧憬派特息加碼回購　匯控績前股價強勢應點部署？
人氣文章財經熱話14/02/2023
美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金