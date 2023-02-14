【企業盈警】中薇金融（００２４５）料去年盈轉虧蝕逾５億元

《經濟通通訊社１４日專訊》中薇金融（００２４５）發盈警，預期２０２２年度錄得虧損

淨額不少於５億元，而２０２１年錄得純利約７０２０萬元。

集團指，預期虧損乃主要由於於年度確認集團持有的投資產生淨虧損，而相應年度則為淨收

益約４﹒５５億元；收益減少；及分佔聯營公司虧損增加。上述因素的影響預期部分將因金融資

產減值撥備較相應年度減少而有所抵銷。（ａｃ）





