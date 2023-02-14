《小傳日記》譚仔第三季賺少咗，使大錢宣傳無幫助？

《小傳日記》今晚就要公布美國１月份通脹數據，所以魚缸今日全日變化都唔係好大，主要

都係等埋ＣＰＩ睇吓通脹成點先再睇，而家孖屐都預計可能又會再高過，所以可能聯儲局嘅加息

路途仲有漫漫長路！

而魚缸呢期炒復常都炒完咁濟，如果今晚個ＣＰＩ真係醜樣嘅話魚缸都好難唔受影響。復常

概念之一嘅譚仔今日就「被公布」咗第三季成績表，因為日本大股東東利多（同時係丸龜製麵母

公司）就公布咗截至１２月底第三季業績，於是譚仔都公布埋自己９個月收益按年升８﹒２巴仙

至１９﹒３１億銀港紙，但係ＥＢＩＴ就按年要跌差唔多四成去到１﹒１１億銀港紙。

另外東利多包括譚仔在內嘅海外分部業務溢利跌３１﹒５巴仙至１５﹒０８億円，收益則升

４５﹒７巴仙至４５１﹒７億円，就咁拼落去譚仔仲要陀衰家拖累業績嘅業務。譚仔就解釋，主

要都係疫情影響拖累，而本地以外地方包括神州都係疫情拖累，新加坡就面對人力短缺勞工市場

競爭激烈，種種問題都拖累譚仔成績表。

不過讀過ｅｃｏｎ都知道，米線都應該算係ｉｎｆｅｒｉｏｒ ｇｏｏｄ，即係當消費者賺

多咗之後就會減少購買嘅產品，之前市差譚仔都無得益，按照經濟理論市道暢旺之後，譚仔咪仲

會受壓？雖然而家食米線加多兩個餸，又或者加份土匪，都唔算得好平，不過如果賺多咗就未必

會去譚仔，所以未來譚仔前景嚟講都唔算得好樂觀。

其實可以見到譚仔上市之後宣傳費大咗唔少，一來同不時都見到網上宣傳活動，有姐姐選美

，又有姐姐女團，仲要譚仔同三哥各一團，雖然好玩，但睇出嚟變現能力唔算好好，睇怕都仲要

喺經營上落啲硬招先得，請請！



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