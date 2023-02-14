《真知灼見－溫灼培》日本政府利息支出佔財政總支出達２２％！

《真知灼見》據《路透社》數字顯示，現時日本政府的債務，對比其ＧＤＰ的比率已高達

２６３％。按此比例，日本的債務明顯要較美國嚴峻。如此龐大債務意味著甚麼呢？



＊利息支出過大不利經濟＊



於２０２２年，單是債務贖回及利息支出這一環節，便佔去日本政府財政總支出中的２２％

比重。相比之下，就是公共工程、教育及國防等開支相加，於該年也只佔日本財政總支出的

１５％。不要忘記，２０２２年日本官方息率是負０﹒１％，１０年國債孳息率絕大部分時間仍

處約０﹒２５％。現市場擔心，隨日本長債息率攀升，日本政府還計劃要大舉增加國防開支。往

後將難免要增加發債。所以到２０２５年，市場估計日本政府在利息的支出上，佔其整體財政支

出的比重將有機會增加至２５％。上述數字告訴我們兩事項。首先，為避免利息支付再向上攀，

可想象日本央行往後根本不具備大舉加息條件。其次，在日本政府的整體財政開支中，當如此大

比重的資金只是用於還息，這樣日本經濟又何來前景！



＊日圓今年看好長遠有保留＊



所以當分析日圓必須分短期及長期兩個部分。就今年而言，假使美國加息周期見頂，削弱了

美元本身的上升動力，加上另邊廂日本通脹率嚴峻，處４１年高位４％水平，使日央行又必須在

一定程度上收緊其貨幣政策，及受惠於中國遊客重臨，料日圓將有望走強。但就長遠來看，當龐

大日本政府的支出主要用於還利息，而大幅增加的國防開支也不能真正帶來經濟效益，相反只會

使日本留下更少資金用作科技研發。當日本的科技愈來愈落後於人，逐漸失去其市場，這對日本

經濟以至日圓匯價的長遠前景實非好事。

就今年整體而言，技術上料日圓於１３５兌１美元可找到一定支持，今年內上升目標料介乎

１２６－１２０兌１美元之間，視乎美國息率是否真正如市場預期般於５﹒２５％見頂，及日央

行新行長會否如預期將收緊日本貨幣政策。但對長遠日本經濟以至日圓匯價看法則具保留。《恒

生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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