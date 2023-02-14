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14/02/2023 09:50

《雅談保險－吳詩雅》保險夥伴跨界合作，融入顧客生活圈

　　《雅談保險》回望過去三年，在疫情下大家的生活模式出現翻天覆地的改變。不同行業亦明
白到客戶急速轉變的消費模式，亦紛紛在業務發展上要構想更具創意的策略，推出嶄新的營銷模
式，例如有咖啡連鎖品牌涉足擴增實境科技、藝術品金融化、甚至旅行社轉戰網購行業等。全因
消費者的需求有所改變，令行業邊界逐漸模糊，更造就企業跨界合作，務求齊齊升級轉型。
　
＊聆聽客戶需要，形成跨界生態系統＊
　
　　筆者認為「以人為本」的保險業更是要明瞭客戶日益演變的需要，與不同夥伴建立深入的合
作關係，形成緊密的跨界生態系統。當然，與我們的品牌承諾互相呼應，團隊會先透過調查和研
究去聆聽不同客戶群的需要，瞭解到其人生階段的規劃及對他們至關重要的事情，才能提供稱心
合意的保障及增值服務，實現他們的心中所想。
　
＊家庭客子女優先，合辦教育及升學講座＊
　
　　就以家庭客戶為例，從數據顯示他們大多是精明的消費者，會格價、做比較，務求找到最好
、最實惠的保障給家人。有見及此，我們與廣受歡迎的理財產品比較平台合作，公平公開地將我
們的保障計劃詳情列舉出來，令產品優勢一目了然，讓他們更易作出精明的理財決定。另外我們
亦和大型發展商合作，透過其龐大網絡接觸這群廣大的家庭客戶。
　　此外，家庭客戶最重視子女，凡事以子女為先，特別關心其教育和醫療開支。為了迎合他們
的需要，我們除了與醫療機構推出青年專屬體檢套餐及全球保障外，亦跨界與教育團體合辦教育
及升學講座，並邀請專業顧問為計劃到外地生活的客戶提供意見。這個夥伴合作生態系統建基於
我們「以客為先」的企業理念，再配合以目標客戶群為中心的策略，推出以目標市場為主導的產
品，就客戶不同的「痛點」提供解決方案。
　　面對激烈的市場競爭和隨著消費者需求日益多元化，創建夥伴生態系統不但可以整合資源，
更可作優勢互補，以強強聯手的方式帶給客戶更有價值的服務，並在關鍵時刻為提供及時的保障
方案，協助他們守護健康和財富，活出豐盛人生。
《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監　吳詩雅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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