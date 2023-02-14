《雅談保險－吳詩雅》保險夥伴跨界合作，融入顧客生活圈

《雅談保險》回望過去三年，在疫情下大家的生活模式出現翻天覆地的改變。不同行業亦明

白到客戶急速轉變的消費模式，亦紛紛在業務發展上要構想更具創意的策略，推出嶄新的營銷模

式，例如有咖啡連鎖品牌涉足擴增實境科技、藝術品金融化、甚至旅行社轉戰網購行業等。全因

消費者的需求有所改變，令行業邊界逐漸模糊，更造就企業跨界合作，務求齊齊升級轉型。



＊聆聽客戶需要，形成跨界生態系統＊



筆者認為「以人為本」的保險業更是要明瞭客戶日益演變的需要，與不同夥伴建立深入的合

作關係，形成緊密的跨界生態系統。當然，與我們的品牌承諾互相呼應，團隊會先透過調查和研

究去聆聽不同客戶群的需要，瞭解到其人生階段的規劃及對他們至關重要的事情，才能提供稱心

合意的保障及增值服務，實現他們的心中所想。



＊家庭客子女優先，合辦教育及升學講座＊



就以家庭客戶為例，從數據顯示他們大多是精明的消費者，會格價、做比較，務求找到最好

、最實惠的保障給家人。有見及此，我們與廣受歡迎的理財產品比較平台合作，公平公開地將我

們的保障計劃詳情列舉出來，令產品優勢一目了然，讓他們更易作出精明的理財決定。另外我們

亦和大型發展商合作，透過其龐大網絡接觸這群廣大的家庭客戶。

此外，家庭客戶最重視子女，凡事以子女為先，特別關心其教育和醫療開支。為了迎合他們

的需要，我們除了與醫療機構推出青年專屬體檢套餐及全球保障外，亦跨界與教育團體合辦教育

及升學講座，並邀請專業顧問為計劃到外地生活的客戶提供意見。這個夥伴合作生態系統建基於

我們「以客為先」的企業理念，再配合以目標客戶群為中心的策略，推出以目標市場為主導的產

品，就客戶不同的「痛點」提供解決方案。

面對激烈的市場競爭和隨著消費者需求日益多元化，創建夥伴生態系統不但可以整合資源，

更可作優勢互補，以強強聯手的方式帶給客戶更有價值的服務，並在關鍵時刻為提供及時的保障

方案，協助他們守護健康和財富，活出豐盛人生。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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