《威少看世界－張少威》從「氣球風波」審視危機處理

《威少看世界》２月４日美國空軍用響尾蛇導彈擊落中國民用飛艇，引發一場「氣球風波」

，嚴重衝擊剛出現緩和跡象的中美關係，其「餘震」引發的「次生災害」迅速浮現，包括美國政

府藉機指控六家中國企業協助製造「間諜氣球」，將其列入受管制的「黑名單」，予以封殺。隨

後，美國眾議院通過譴責中國「間諜氣球」（ｓｐｙ ｂａｌｌｏｏｎ）侵犯美國領空的決議案

，兩黨議員左右開弓，猛烈抨擊政府在事件中「決策欠果斷」，未能及時維護國家安全。這股聲

浪對拜登政府構成壓力，客觀上也令美國社會對中國的印象更加負面。美軍隨即改進了對北美上

空的監控，戰鬥機也頻頻出動，三天內先後三次用導彈擊落三個類似氣球的不明飛行物，擺出一

副「寧可打錯也不漏過」的姿態。雖然這種不計成本只求「政治正確」的做法已遭到一些有識之

士的批評，但估計今後一段時間還會繼續下去。



＊展示「公開透明」，意在引導輿論＊



在擊落中國飛艇之後，拜登政府以不同形式對外披露美方對事件的處理過程，以及美中溝通

的結果，並向大約４０個國家通報相關情況，客觀上給人以開放透明的感覺，而實際上是要引導

國際輿論，將事件定性為中國「間諜氣球」故意侵犯美國主權，令中方陷入被動。

根據美方高官對新聞界的披露，中國的「間諜氣球」飄到蒙大拿州空軍基地上空後停留在該

地，這顯示氣球是可控的，讓美方確信這是一個間諜氣球。２月１日美國常務副國務卿舍曼召見

中國駐美使館高級官員朱海泉。下午六點半左右朱海泉抵達美國國務院，布林肯和舍曼向他表示

，中國氣球侵犯了美國主權，這是不可接受的，而且會嚴重影響布林肯即將展開的中國之行。美

方要求中方將氣球移走，同時美方有權採取措施捍衛國家利益（這句話暗示美方會擊落氣球）。

而美國駐華大使伯恩斯也向中國外交部轉達了同樣的要求。２月３日布林肯宣布推遲中國之行，

而中國外交部則在當天表示，「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。第二天下午，「間

諜氣球」被導彈擊中墜海。美國國防部長奧斯汀隨後要求與中國國防部長魏鳳和通電話，但對方

未接聽。

美方官員還披露了某些內部決策的細節。例如，對於布林肯的中國之行，政府內部存在不同

意見，隨著訪問日期的臨近，布林肯與奧斯汀、總統國家安全顧問沙利文、美軍參謀長聯席會議

主席米利等人２月２日開會，經商討之後決定推遲訪問，由布林肯自己宣布。

分析這些細節可以看出，白宮在確信中國氣球為軍用性質之後，迅速展開外交攻勢，搶佔道

德高地；同時採取軍事行動，擊毀中國飛艇。事件爆發後，美方高官勤奮地向新聞界「輸送彈藥

」，甚至在星期天晚上都要召開記者會，爭取令國際媒體充分散播美國的立場，客觀上幫助拜登

政府「講好美國故事」，打擊中國的信譽。少數得到授權向媒體披露信息的官員也很有經驗，既

不洩露國家機密，又讓記者有「料」可報，拿捏得很準。這官員素質的體現，也是美國操控國際

輿論的典型案例。



＊中方反應克制，闢謠尚待證據＊



與美方咄咄逼人的輿論攻勢相比，中方多日的表態都顯得理性克制，甚至有點過於低調。外

交部發言人表示，誤入美國領空的中國飛艇屬民用性質，美方擊落飛艇是反應過度，但沒有披露

飛艇的具體信息。外交部發言人汪文斌昨天（１３日）在記者會上再次表示，「中國無人飛艇誤

入美國領空，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況，然而美

方濫用武力，過度反應，升級事態，違反國際法精神和國際慣例，現在又炒作渲染，變本加厲，

以此為藉口非法制裁中方企業和機構，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取必要措施，堅

決維護中國企業和機構的合法權益」。他還提到，美方的「氣球」非法進入別國領空也司空見慣

，「僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部门批准，十餘次非法飛越中國領空。美方首先要

做的應當是改弦更張，反躬自省，而不是污衊抹黑，煽動對抗」。

中方昨天披露美方屢次放飛高空氣球進入中國領空、侵犯中國主權，有助於揭露美方的虛偽

和「惡人先告狀」，但這尚不足以有效反擊美方對中方的污衊之詞。如果想讓國際社會相信，被

擊落的無人飛艇並非美方所說的「間諜氣球」，最有效的方法是提供具體證據。



＊妥善處理危機，考驗雙方智慧＊



美方顯然希望借「氣球風波」向中方施壓，並透過控制輿論來詆毀中國，壯大以意識形態劃

線的反華陣營，但美方也想避免出現中美意外衝突，希望為雙邊關係「加裝護欄」，因此這場風

波不會無休止地持續下去，美方的「大戲」不可能長期上演。從中方立場來看，雖然在經濟領域

美國打壓中國企業的政策已不可逆轉，但整體上緩和雙邊關係的緊張狀態還是利大於弊，所以中

方會為此而努力。至於如何相向而行，妥善處理這場危機，則要考驗雙方的智慧。首先應該停止

互相指責，否則難以心平氣和地耐心溝通，更無法達成雙方都可接受的解決方案。然而從近日雙

方的表態來看，我擔心「口水戰」還會打一段時間，而且如果出現新的「火頭」，中美關係將會

進一步下滑，前景不容樂觀。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

