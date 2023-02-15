《容我世說－張翠容》阿勒頗：故鄉不堪回首

《容我世說》在今次土耳其南部和敘利亞北部接壤邊境上的大地震，從多國前來的救援隊伍

，大部分湧到土耳其災區進行救災，敘利亞北部災區的國際救援卻寥寥可數。當過了一星期土耳

其救災工作仍未停止，而且傳來救出被困者的消息，反觀敘利亞那邊，人道組織「白頭盔」表示

救出生還者已渺茫，呼籲集中資源處置被救災民，兩地差異反映了甚麼？



有傳媒不禁哀嘆，我們記得世上還有敘利亞人嗎？在千禧世紀展開第二個十年之初，中東地

區爆發西方媒體所稱的「阿拉伯之春」，作為美國眼中的邪惡軸心國敘利亞，旋即捲入由多個反

對派組織策動的革命中，很快便演變成內戰。雖說內戰，其實是場代理人戰爭，由西方支持的反

對力量，和由伊朗及俄羅斯支持的阿薩德政府，兩者鬥得異常殘酷，不久亦孕育出令人聞風喪胆

的「伊斯蘭國」。



至於敘利亞北部城市阿勒頗，即今次地震的重災區，原來也是內戰的重災區，反對派武裝曾

多年控制這個古城，並視之為基地。阿勒頗是敘利亞第二個大城市，僅次於大馬士革，屬人類最

早的定居點之一，位處於當年阿拉伯帝國的核心地帶「黎凡特」地區，而「伊斯蘭國」曾口口聲

聲指要收復黎凡特建立哈里發伊斯蘭王國，阿勒頗便成為他們的兵家必爭之地。



戰前阿勒頗居民一直享有的富庶和獨特的文化生活。土耳其東南部一帶的烤肉在土耳其最為

有名，特別是加濟恩泰普（Ｇａｚｉａｎｔｅｐ），當地烤肉菜式（ｋｅｂａｐ）原來入了

ＵＮＥＳＣＯ名單，有「美食之城」美譽。但有一點我們可能不知道的，就是加海恩泰普的烤肉

，會令敘利亞難民想起阿勒頗，兩地曾是一家，阿勒頗的烤肉也頗有名氣，如果沒有戰爭，那麼

兩地人民便可以很開心談美食。



此外還有阿勒頗的橄欖樹，一般樹齡都擁有三、四千年以上，令到阿勒頗橄欖油含有獨特神

奇的護膚作用，阿勒頗人喜歡用這些橄欖油製成手工肥皂，再加上月桂油，成為遠近馳名的阿勒

手工肥皂，近年更在香港流行起來。據聞歷史上有埃及女王和敘利亞女王都有使用過這類肥皂，

很多阿拉伯人相信阿勒頗肥皂可舒緩多種皮膚病。可惜多年戰火再加上大地震，已摧毀了不少當

地特有的橄欖樹，進一步打擊他們的經濟。



曾是輝煌的名城阿勒頗，如今只餘一片廢墟、焦土，一切俱往矣。當我在土耳其時，當地友

人安排我訪問一個從阿勒頗逃難至土耳其的家庭，他們租住了一間破舊不堪的房子，可謂是家徒

四壁，因沒暖氣而令室內一片冰冷。



一問之下，他們在阿勒頗市中心本來經營超市生意，有店舖、也有不俗的大宅，怎知一場戰

爭，店舖與房子都給燒光，唯有躲到村落去，怎知村落又落入「伊斯蘭國」手中。在他們的控制

下生活如何？男主人告訴我，一夜之間周圍都插滿黑旗，但只要乖乖聽話仍能久延殘喘，怎知未

幾又來了庫爾德族武裝，把「伊斯蘭國」打敗後，他們四處強搶民居，男主人感到無容身之地，

家人生命也受威脅，無法不放棄老家逃命。



想不到阿勒頗居民從天堂迅速滑落到地獄，當中折磨不足為外人道。原本是大好家園，卻淪

為內外慘烈撕殺的殺戮戰場。經過數年激戰，政府軍終於奪回阿勒頗大部份的土地，但和平是否

會隨之而來？一位敘利亞朋友告訴我，盤據敘利亞北部的激進武裝組織，他們換了個身份，更換

了旗幟，借今次大地震政府虛弱之際，再次蠢蠢欲動。而美國面對大地震也不欲放棄制裁的原因

，正是希望加深老百姓的絕望境況後，向政府來個大反撲，迫使阿蕯德政權車毁人亡。



人禍可能比天災更可怕，而在多番天災人禍，可能快將阿勒頗這個名城從地圖和歷史上抹走

。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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