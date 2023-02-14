《鍾之日記》有線斬纜收費牌，地皮流標樓市憂

《鍾之日記》２月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場觀望美國今晚公布通脹數據，以揣測聯儲局未來加息步伐，令香江魚缸好淡爭持，高低

波幅只得１６２點，在２１２００拉鋸，大市全日成交更縮至不足千億元。

恒指今早高開７１點，報２１２３５，最多升７２點，高見２１２３７點，但沽盤湧現，大

市升勢不保，一度轉跌８９點，低見２１０７４，但之後再度回升，在２１２００爭持。最終收

報２１１１３，跌５０點或跌０﹒２４％，主板成交９７６﹒７１億元。國企指數報７１１０，

跌３４點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報４３３０，跌４４點或跌１﹒０１％。

藍籌個別發展。藥明生物（０２２６９）料去年盈利僅多增三成，收挫３﹒９５％，為包尾

藍籌。聯通（００７６２）升３﹒８％報５﹒８元，為表現最好藍籌。



＊滬指兩連升，徘徊三千三＊



內地明日（１５日）將有３０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，有官媒引述專

家表示，人行有望超額續做２月ＭＬＦ，補充商業銀行中長端流動性。靜待資金池情況，Ａ股全

日窄幅上落，權重股偏軟惟保險股領漲，滬綜指全日收市悶升０﹒２８％，兩連升，報

３２９３﹒２８點，繼續在三千三關前徘徊，深成指跌０﹒１５％，創業板指跌０﹒３１％。

兩市全日成交９１４０億元人民幣，按日減少６﹒６％，北上資金淨流入約６億元人民幣。

人民銀行進行９１０億元人民幣７天期逆回購，當日淨回籠３０２０億元人民幣。

美國國務卿布林肯據報考慮晚些時候在慕尼黑與中共中央外辦主任王毅會晤，這將是氣球事

件後中美高層官員首次見面，不過美國國務院發言人回應指布林肯目前沒有與中國高級官員會晤

的安排。



＊有線寬頻停牌，傳放棄收費電視牌＊



有線電視及ＨＯＹ ＴＶ母企有線寬頻（０１０９７）午後突然停牌，市傳與提前交還收費

電視牌照有關。消息一出即引來網民震驚，不少人表示可惜。

有線寬頻隨後宣布，鑑於近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供

者競爭日益激烈，在檢視業務組合後，旗下香港有線電視已向政府提交申請，並於今天（１４日

）獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照。

有線表示，鑑於近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供者競爭日

益激烈，在檢視業務組合後，交還本地收費電視節目服務牌照。

公司稱，近年本地免費電視市場出現結構性轉變，集團將進一步推動戰略轉型，集中資源提

高節目質素、競爭力和影響力，以及更有效利用集團媒體資源，加強投資免費頻道和多媒體服務

，建設面向全港市民大眾的開放平台。

至於一眾網民最關心的機頂盒問題，有線電視預期６月１日起終止傳送收費電視訊號，公司

將會妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜。

有線寬頻於今天（１４日）下午１時１６分起短暫停牌，以待刊發一份可能構成有關公司內

幕消息之公告。有線寬頻停牌前跌２％，報０﹒０４９元，成交額為５﹒４４萬元。



＊再有重點地塊流標，地產股添壓力＊



香港地政總署最近在多幅政府土地出讓招標文件中，加入國安條款，引發市場波動。香港行

政長官李家超今日出席行政會議前記者會表示，對於股票市場的波動及土地銷售方面的影響，投

資者及有意投拍地皮的人士會考慮不同因素，包括世界經濟及相關的發展。李家超在回應中特別

提到，地產業界亦支持當局做法，暗示商界早已得悉並同意港府的做法。

李家超的說法稍為平復市場，本港地產股今日小幅回升，新地（０００１６）升２﹒４％，

長實（０１１１３）升１﹒９％，九置（０１９９７）升１﹒８％，恒地（０００１２）升

１﹒６％，恒隆地產（００１０１）升１％，新世界（０００１７）則無升跌。

地產股頹勢亦不全因有關報道所影響，近日繼裕民坊重建項目流標後，港鐵（０００６６）

小蠔灣車廠項目第一期亦宣告流標，引發外界對香港房產市場的悲觀預期。有分析指，地皮招標

除了不符合市況，中標財團還須負責興建港鐵小蠔灣站等，且技術要求複雜，大大增加建築工程

的難度及複雜程度，而且所需的發展年期長達７年，直接影響資金回籠的時間，都是導致小蠔灣

車廠項目流標的原因。

會德豐地產主席梁志堅建議，招標機構可考慮將合適的地皮拆細後重推，因為這可以減低地

皮投資額，並且可增加中小型發展商成功投地的機會。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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