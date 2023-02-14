【數據解讀】內地居民愛存錢不愛花錢，超額儲蓄釋放仍需時日

《經濟通通訊社１４日專訊》人行最新公布的數據顯示，１月人民幣貸款增加４﹒９萬億元

，創歷史新高。其中，企（事）業單位貸款增加４﹒６８萬億元（人民幣．下同），住戶貸款僅

增加２５７２億元，顯示居民整體信貸需求仍待修復。

與此同時，１月人民幣存款增加６﹒８７萬億元，同比多增３﹒０５萬億元。住戶存款貢獻

了絕大部分的增量，當期增長６﹒２萬億元，說明居民「愛存錢」傾向依然明顯。

分析人士指，強勁的企業融資需求，推升了１月信貸投放；但另一邊，居民貸款意願整體偏

弱，而且儲蓄行為持續鞏固，原因包括居民預期不佳、消費場景缺失、房地產銷售回落和理財產

品回表等，造成居民「愛存錢、不愛借錢」。

對於居民何時才能恢復消費，中信證券首席經濟學家明明表示，預期下降導致消費信心趨弱

的態勢需要一定時間扭轉，但考慮到經濟復甦和消費修復的大趨勢，預計２０２３年基本面的修

復將帶動預防性儲蓄的消耗。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，要進一步發掘居民消費能力及意願，可以提升居民的

收入水平，改善收入預期，讓居民「有錢花」且「願意花」；做好社會托底，通過社會保障制度

、養老制度的完善，降低居民對未來不確定性的預期；在重點消費領域，有相關政策支持，形成

與之相配套的消費金融工具。（ｌｃ）

