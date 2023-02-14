《經濟通通訊社１４日專訊》百度（０９８８８）旗下電動車品牌集度ＣＥＯ夏一平於１４
日宣布，集度汽車機器人將融合百度文心一言的全面能力，打造全球首個針對智能汽車場景的大
模型人工智能交互體驗，支持汽車機器人實現自然交流的再進階。也是全球類ＣｈａｔＧＰＴ技
術首次應用於智能汽車產品。
此外，集度首款汽車機器人ＲＯＢＯ－０１及其探月限定版將於２０２３年內開啟產品交付
。（ｄｗ）
14/02/2023 15:57
【ＡＩ熱潮】百度旗下集度汽車融合文心一言，技術首應用智能汽車
《經濟通通訊社１４日專訊》百度（０９８８８）旗下電動車品牌集度ＣＥＯ夏一平於１４
日宣布，集度汽車機器人將融合百度文心一言的全面能力，打造全球首個針對智能汽車場景的大
模型人工智能交互體驗，支持汽車機器人實現自然交流的再進階。也是全球類ＣｈａｔＧＰＴ技
術首次應用於智能汽車產品。
此外，集度首款汽車機器人ＲＯＢＯ－０１及其探月限定版將於２０２３年內開啟產品交付
。（ｄｗ）
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