【ＡＩ熱潮】百度旗下集度汽車融合文心一言，技術首應用智能汽車

《經濟通通訊社１４日專訊》百度（０９８８８）旗下電動車品牌集度ＣＥＯ夏一平於１４

日宣布，集度汽車機器人將融合百度文心一言的全面能力，打造全球首個針對智能汽車場景的大

模型人工智能交互體驗，支持汽車機器人實現自然交流的再進階。也是全球類ＣｈａｔＧＰＴ技

術首次應用於智能汽車產品。

此外，集度首款汽車機器人ＲＯＢＯ－０１及其探月限定版將於２０２３年內開啟產品交付

。（ｄｗ）

