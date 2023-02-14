【人行操作】人行９１０億逆回購利率持平，淨回籠３０２０億元

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日進行９１０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有３９３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨回籠３０２０
億元。
明日（１５日）有３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，官媒引述專家表示，當前人
行在數量端調控空間相對充分。在穩增長目標下，人行有望超額續做２月ＭＬＦ，補充商業銀行
中長端流動性。（ｃａ）
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