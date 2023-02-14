【大國博弈】王毅會否與布林肯會晤，中國外交部稱沒有信息提供

《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務卿布林肯據報考慮晚些時候在慕尼黑與中共中央外辦
主任王毅會晤，這將是氣球事件後中美高層官員首次見面，不過美國國務院發言人回應指布林肯
目前沒有與中國高級官員會晤的安排。
中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，關於王毅和布林肯是否會面，中方沒有可以
可以提供的信息。（ｅｙ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話14/02/2023
【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？
|FOCUS14/02/2023
【FOCUS】氣球風波愈顯奇幻 驢象黨爭增危機失控
|財經熱話14/02/2023
憧憬派特息加碼回購 匯控績前股價強勢應點部署？
|財經熱話14/02/2023
美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？
|財經熱話14/02/2023
【AI熱潮】商湯憧憬染藍 股價具備續升條件？
|財經熱話14/02/2023
《午市前瞻》恒指本周須守穩兩萬一關 藥明陰霾未散50元先值博
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰