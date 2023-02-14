【大國博弈】王毅會否與布林肯會晤，中國外交部稱沒有信息提供

《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務卿布林肯據報考慮晚些時候在慕尼黑與中共中央外辦

主任王毅會晤，這將是氣球事件後中美高層官員首次見面，不過美國國務院發言人回應指布林肯

目前沒有與中國高級官員會晤的安排。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，關於王毅和布林肯是否會面，中方沒有可以

可以提供的信息。（ｅｙ）





